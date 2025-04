U izboru novog Pape mogu sudjelovati dva Hrvata. Kardinal Josip Bozanić i kardinal Vinko Puljić. Obojica su sudjelovala i u izboru pape Franje. Kardinal Puljić nije još siguran hoće li ići u Rim, a otkrio nam je i što se događa iza zatvorenih vrata sikstinske kapele.

"Pa moram priznati da ova smrt me nije iznenadila jer je on bolovao i ta bolest me polako pripravila da će se njegova životna svijeća polako ugasiti. Kad sam ga vidio na Uskrs na loži za Urbi et orbi vidio sam, ono je vrlo kratkog vijeka, njegov život. Međutim, ipak me iznenadilo da je tako odmah umro. Evo hvala Bogu da je otišao Ocu u kuću, a evo na zemlji je ostavio trag svoga papinskog služenja crkvi kroz 13 godina. Tako da, zapravo, sigurno je to velika stvar i raduje me da smo imali u svojoj sredini takvog papu", govori kardinal Vinko Puljić.

"Prije nego što je postao papa, mi smo u kardinalskom zboru vrlo često razgovarali i djelovao mi je neformalno. Nije knjiški čovjek nego čovjek pastoralac i to mi se sviđalo kod njega, a onda kad smo ga izabrali za papu sjećam se dobro, njegov prijatelj jedan, je rekao nemoj zaboravit siromahe, zato je on uzeo ime Franjo. Onda uobičajeno nakon izbora pape, izrazivat je svoju lojalnost novom papi i kad sam ja došao da ga pozdravim on je rekao: 'Aha, ti dolaziš iz napaćene zemlje!" Tako da, zapravo, on je pokazao da ima poseban osjećaj za ljude koji su na margini i rubu društva, koji su patnici", kazao je kardinal Puljić.

O posjetu pape Franje Sarajevu, te kako iznutra izgleda sudjelovanje u konklavi, detaljno je ispričao kardinal Vinko Puljić, a vi to pogledajte u videprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.