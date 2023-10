Hamas nakon upozorenja zasuo izraelski grad raketama: "Velik dio je evakuiran, iz centra se diže dim"

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

16:48 Hamas je započeo s raketiranjem izraelskog grada Aškelona. Podsjetimo, Hamas je ranije upozorio stanovnike grada da ga napuste do 17 sati po lokalnom vremenu.

"Veliki dio grada već se evakuirao. Koliko smo vidjeli, nije bilo masovnog egzodusa iz Aškelona. Oni koji su ostali u gradu sada gledaju dim koji se diže iz centra", rekao je međunarodni dopisnik Sky Newsa Dominic Waghorn, koji se nalazi u Izraelu.

Reporteri BBC-a javljaju da se odmah nakon 17 sati čulo nekoliko glasnih eksplozija.

"Mi smo u skloništu s lokalnim stanovništvom. Svi gledaju u svoje telefone i napeto čekaju što će se sljedeće dogoditi. Čuli smo još eksplozija u zadnjih nekoliko minuta", ispričala je Alice Cuddy.

15:30 Na jugu Izraela u kibucu Beeri nađeno je sto tijela. Još jedan pojam za koji mnogi nisu znali što predstavlja našao se na popisu nepoznanica o toj zemlji. Evo što je kibuc.

15:15 Premijer Andrej Plenković rekao je da se dosad 69 hrvatskih državljana vratilo iz Izraela zahvaćenog napadima palestinskog pokreta Hamas i da se tijekom dana očekuje povratak još njih stotinu.

Premijer je ponovio jučerašnju izjavu da prema dostupnim podacima nema stradalih hrvatskih državljana.

"Za sada nemamo nikakve podatke koji bi govorili da je bilo tko od naših državljana ozlijeđen ili ugrožen što je s obzirom na okolnosti itekako dobro", rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu.

15:00 Diljem Tel Aviva čuju se sirene nakon što je Hamas pokušao izvesti nekoliko raketnih napada, prenosi BBC.

