Dio svjetskih državnika i lidera već je u petak stigao u Rim kako bi prisutsvovali posljednjem ispraćaju pape Franje, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa sa suprugom Melanijom.

Ipak, dvojica svjetskih lidera nisu došla – ruski predsjednik Vladimir Putin i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Na njihov nedolazak u Specijalu Dnevnika Nove TV osvrnula se urednica vanjske politike i komentatorica Ivana Petrović.

"Mene ne čudi da njih dvojice danas neće biti. Krenut ćemo Netanyahuom. Osim što je za njim Međunarodni kazneni sud izdao tjeralicu, koju prema talijanski medijima nije primilo ministarstvo ni proslijedilo sudu jer je on taj koji odlučuje o uhićenju, slično kao što je Poljska donijela odluku da ako Netanyahu dođe na obilježavanje godišnjice oslobođenja Auschwitza, neće biti uhićen iz pijeteta prema žrtvama. Jednako tako da je Netanyahu i došao u Rim uhićenje se ne bi dogodilo ni ovdje na današnji dan", objasnila je Petrović.

Podsjetila je kako je papa Franjo od početkaosuđivao.

"Najprije Hamasov udar, a onda izraelski udar koji je zaista prekomjeran i nema opravdanja za toliko ubijanje civila, papa je od početka osuđivao. Nije naravno imenovao Benjamina Netanyahua, rimski pontifex to ne radi, ali je permanentno osuđivao i govorio – prestanite ubijati djecu u Gazi - i pozivao na mir", kazala je Petrović.

Komentirajući nedolazak Vladimira Putina, Petrović je podsjetila na susrete pape Franje i predsjednika Rusije.

Papa Franjo i Vladimir Putin na privatnoj audijenciji u Vatikanu u srpnju 2019. Foto: Afp

"Za Putinom je isto raspisana tjeralica i uhićenje se ni tu ne bi dogodilo. On je dva ili tri puta bio kod Pape, bio je prvi državnik kojeg je papa neslužbeno primio. Zanimljivo je što mu je Papa poklonio, oba puta mu je darovao Medaljon anđela mira koji simbolizira mir i jedinstvo u svijetu kao i apostolsku pobudnicu Radost evanđelja kojom je trasirao svoj pontifikat. Kad je krenula ruska agresija papa Franjo je otišao u rusko veleposlanstvo, i tada sam to blago kritizirala uz ogradu da vjernici to zovu kritikom ljubavi jer nije išao u veleposlanstvo Ukrajine, a pape ne idu po veleposlanstvima. Danas se pitam, pošto je papa Franjo bio čovjek momenta i trenutno reagirao, je li on tada bio užasno ljut jer je pitanje što je Putin njemu tada obećao, već tada su razgovarali o Ukrajini", zaključila je Petrović.