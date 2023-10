Horor u izraelskom kibucu Kfar Aza: "Ovo nije bojište, ovo je masakr. Vidite bebe, majke, očeve, vidite kako su ih teroristi ubili"

Tijela Izraelaca i militanata Hamasa ležala su među spaljenim kućama i uništenim automobilima kibuca Kfar Aza dok su izraelski vojnici odnosili mrtve. Ondje, na jednom od mjesta koje je pretrpjelo najveću štetu, bili su i strani novinari koji su opisali što su vidjeli.

"Vidite bebe, majke, očeve u njihovim spavaćim sobama, u njihovim skloništima, vidite kako su ih teroristi ubili. To nije rat, to nije bojište. To je masakr, to je terorizam", rekao je izraelski general bojnik Itai Veruv. "Nekim su žrtvama odrubljene glave", dodao je.

"Takvo nešto nikada u životu nisam vidio. To je nešto što smo zamišljali kada smo mislili na sudbine naših baka i djedova u Europi i drugim mjestima. To nije nešto što se događa u novijoj povijesti", istaknuo je.

Izvan jedne kućice u kibucu bilo je tijelo stanovnika pokriveno ljubičastom dekom, a oko njega su bili jastuci i drugi predmeti iz kuće. Ondje su bila i tijela napadača, a uništena vrata na ulazu pokazivala su gdje su ušli.

Jedan je vojnik, izvijestio je Reuters, uzviknuo novinarima: "Recite svijetu što ste ovdje vidjeli!"

Militanti su od početka napada u subotu izazvali krvoproliće i ubili stotine Izraelaca te za taoce uzeli desetke ljudi. Neke od kuća kibuca u potpunosti su uništene. Izraelski vojnici tijela su mogli odnijeti tek kada su borbe s Hamasom završene i kada su provjerili da militanti nisu iza sebe ostavili zamke.

Dok su pokušavali osigurati put do kibuca, vojnici su u daljini čuli zvuk pucnjave i eksplozija. Iznad njih su se našli avioni, a u Gazi se mogao vidjeti dim. Rat na Bliskom istoku se nastavlja i zasad mu se ne nazire kraj.