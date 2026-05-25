Turisti propali 20 metara u provaliju: Pod njima se urušio most do poznatog vodopada

Dvoje austrijskih turista poginulo je u nesreći u blizini popularnog vodopada na indonezijskom otoku Flores.

Jurgen Perjul (55) i Astrid Perjul (57), za koje se vjeruje da su muž i žena, poginuli su u nedjelju nakon što se pod njima urušio viseći most koji su prelazili kod vodopada Cunca Wulang u okrugu West Manggarai.

"Daske na prijelazu su se slomile, zbog čega su obje žrtve pale", rekao je Fathur Rahman, voditelj lokalne agencije za potragu i spašavanje.

Two Austrian tourists died after falling through a suspension bridge at Cunca Wulang waterfall near Labuan Bajo after wooden planks reportedly collapsed beneath them.



Authorities are investigating.



Par je stigao do vodopada oko 11:30. Most na visini od oko 20 metara glavni je pristup turističkom mjestu. Dok su prelazili, drvene daske pod njihovim nogama su se slomile. Pali su u ponor, na čijem su dnu velike stijene, i poginuli na mjestu događaja.

Njihova tijela kasnije su izvukli spasioci te su prebačena u Regionalnu bolnicu Komodo u Labuan Baju.

Vodopad Cunca Wulang jedno je od turističkih odredišta u unutrašnjosti Labuan Baja, kojim upravlja Agencija za turizam, kreativnu ekonomiju i kulturu Zapadnog Manggaraija, piše Hey Bali.

Viseći mostovi u udaljenim indonezijskim destinacijama često su izgrađeni od lokalnih materijala i neredovito održavani.

Policija još nije objavila je li most nedavno prošao sigurnosne inspekcije niti tko je odgovoran za njegovo održavanje.