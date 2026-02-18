VIDEO/FOTO Naoružan sačmaricom potrčao prema Kapitolu: Policija otkrila što je pronašla u njegovu vozilu

Manje od tri mjeseca nakon što je pripadnik Nacionalne garde ubijen, a drugi ranjen u zasjedi u blizini Bijele kuće, dogodio se novi incident u blizini Kapitola.
Muškarac naoružan sačmaricom i odjeven u taktički prsluk i s rukavicama izašao je iz automobila i potrčao prema Kapitolu prije nego što su ga zaustavili policajci stacionirani ispred zgrade.
Mladi Carter Camacho iz Smyrne u Georgiji (18) potrčao je prema zgradi s napunjenom sačmaricom, no policija ga je uhitila, izjavio je načelnik Policije Kapitola Michael Sullivan.
Motiv mladića zasad nije poznat, a u njegovu su vozilu pronađeni i kevlarska kaciga te plinska maska.
Naoružan sačmaricom potrčao prema Kapitolu: Policija otkrila što je pronašla u njegovu vozilu
U.S. Capitol Police
Sullivan je naveo da je mladić stigao bijelim Mercedesovim SUV-om nešto poslije podneva po lokalnom vremenu te se parkirao u blizini Kapitola, nakon čega je izašao iz vozila i potrčao prema zgradi u kojoj zasjeda američki Kongres.
"Policajci su mu naredili da ispusti oružje, što je i učinio", rekao je Sullivan novinarima.
Osumnjičenik, koji nije otprije poznat policiji, uhićen je zbog nezakonitih aktivnosti, nošenja puške bez dozvole, neregistriranog vatrenog oružja i neregistriranog streljiva. Odjel za procjenu prijetnji istražuje njegov motiv.
Američki predsjednik Donald Trump idućega bi tjedna u Kapitolu trebao održati govor o stanju nacije. "Vrlo, vrlo ozbiljno shvaćamo govor o stanju nacije i ovaj događaj ne mijenja naš pristup. Bit ćemo spremni te večeri", poručio je Sullivan.