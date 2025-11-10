Bolest se vratila nakon 30 godina: "Epidemija u nedovoljno procijepljenim zajednicama"

Kanada je izgubila status zemlje u kojoj su ospice iskorijenjene nakon gotovo trideset godina zbog neuspjelog suzbijanja epidemije koja traje već godinu dana, izvijestila je u ponedjeljak Državna agencija za javno zdravstvo.

Zdravstveni radnici i stručnjaci prošli su mjesec predvidjeli da će Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) Kanadi oduzeti taj status. Zemlja je u devet od 10 svojih pokrajina i jednom sjevernom teritoriju evidentirala više od 5000 slučajeva ospica.

"Premda je prijenos ove zarazne bolesti nedavno usporen, epidemija traje više od 12 mjeseci, prvenstveno unutar nedovoljno procijepljenih zajednica", objavila je agencija.

Iskorijenjenje ospica može se definirati kao izostanak endemskog prijenosa ospica u kontinuitetu od 12 mjeseci ili dulje na određenom geografskom području, što mora biti popraćeno visokokvalitetnim i funkcionalnim sustavom nadzora i otkrivanja svih novih slučajeva.

"PAHO je obavijestio Kanadsku agenciju za javno zdravstvo da Kanada više nema status zemlje u kojoj su ospice iskorijenjene", stoji u objavi te se dodaje da će se Agencija fokusirati na poboljšanu pokrivenost pokrajina cijepljenjem, na jačanje razmjene podataka i na to da se omogući visokokvalitetan i funkcionalan sustav nadzora i otkrivanja svih novih slučajeva zaraze.

Zdravstveni stručnjaci kažu da je pad stope procijepljenosti u nekim dijelovima zemlje nagovještaj ponovne pojave više raznih bolesti koje se mogu jednostavno spriječiti cijepljenjem.

No od pandemije koronavirusa stanovništvo je postalo i nastavlja biti sve skeptičnije i nepovjerljivije prema cjepivima.

Ured savezne ministrice zdravstva Marjorie Michel odbio je komentirati informaciju.