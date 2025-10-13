Više od 150 necijepljenih učenika u karanteni: Bili su izloženi opasnoj bolesti

Najmanje 153 učenika iz dviju škola u Južnoj Karolini nalazi se u karanteni 21 dan zbog izloženosti ospicama, objavili su državni zdravstveni dužnosnici.

Učenici u karanteni nisu bili cijepljeni, dodali su dužnosnici. Obje škole nalaze se u okrugu Spartanburg: Global Academy of South Carolina i Fairforest Elementary. Epidemija je narasla na najmanje osam slučajeva ospica, s ukupno 11 slučajeva prijavljenih u državi ove godine.

SAD je ove godine prijavio najmanje 1563 slučaja ospica što je najveći broj od 1992. godine,. To pokazuju najnoviji podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Ove godine prijavljeno je 44 izbijanja ospica. Za usporedbu, prošle godine prijavljeno je 16 izbijanja, piše ABC.

Dolazi usred pada stope cijepljenja MMR cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole diljem zemlje. Preko 95% djece u vrtićima cijepljeno je MMR cjepivom prije pandemije. Ta je brojka sada pala na 92,5% u posljednjoj školskoj godini.

Niže stope ostavljaju procijenjenih 286 000 djece u vrtićima bez zaštite od ospica.