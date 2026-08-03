Trump najavio nove pregovore s Iranom: "Ne želim ubijati ljude"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će u ponedjeljak započeti novi pregovori s Iranom, nakon što je odustao od, kako je rekao, "masovnih" vojnih udara na tu zemlju.

Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One u nedjelju, Trump je kazao da je Iran bio svjestan razmjera planiranog napada.

"Znali su koliko bi napad bio opsežan jer su vidjeli da se priprema. S njima razgovaramo, a pregovori počinju sutra poslijepodne", rekao je američki predsjednik.

Ranije je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da odgodi napad jer su, kako tvrdi, postignuti obrisi mogućeg sporazuma.

Američki predsjednik već je više puta tvrdio da je diplomatsko rješenje sukoba na dohvat ruke, no nakon takvih najava sukobljene strane ponovno su nastavljale međusobne napade.

Na pitanje o mogućem roku za postizanje sporazuma s Teheranom, Trump nije dao konkretan odgovor.

"Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Spremni smo djelovati kad god to poželimo, ali ne želim ubijati ljude", poručio je.

Dodao je da su ga saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, kao i američki partneri Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, pozvali da tijekom vikenda ne pokreće vojne udare.

"Sve je bilo spremno za napad. Zamolili su nas da pričekamo jer vjeruju da postoji mogućnost dogovora. Postiže se sporazum o Hormuškom tjesnacu, a bit će postignut i dogovor o iranskom nuklearnom programu", rekao je Trump.

Cijene nafte pale nakon Trumpove objave

Nakon predsjednikove objave cijene nafte na azijskim tržištima u ponedjeljak ujutro osjetno su pale. Cijena sirove nafte Brent pala je za 4,5 posto, na 83,98 američkih dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pojeftinila za 4,6 posto, na 80,74 dolara.

Od početka sukoba 28. veljače cijene energenata znatno osciliraju, ponajprije zbog zabrinutosti trgovaca za sigurnost pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, kojim se u uobičajenim okolnostima prevozi oko 20 posto svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG).

Teheran odbacuje Trumpove tvrdnje

Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr odbacila je Trumpove tvrdnje da je Teheran zatražio odgodu američkog napada, nazvavši ih "još jednom laži".

Istodobno je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči, prema pisanju iranskih medija, izjavio da pregovori uz posredovanje Omana o sigurnosti Hormuškog tjesnaca napreduju te da su "na putu prema konačnom dogovoru".

Trump zasad nije otkrio gdje će se pregovori održati niti tko će u njima sudjelovati.

Govoreći u Air Force Oneu ustvrdio je da bi planirani napadi bili "najveći od Drugoga svjetskog rata" te da bi mogli ugroziti mogućnost postizanja diplomatskog rješenja višemjesečnog sukoba.

Na pitanje je li među mogućim ciljevima bila iranska energetska infrastruktura, predsjednik nije želio odgovoriti. Stručnjaci za međunarodno pravo upozoravaju da bi namjerni napadi na takve objekte mogli predstavljati ratni zločin.

Iran poručuje da prijetnje shvaća ozbiljno

Iranski vršitelj dužnosti ministra obrane Majid Ibn al-Reza izjavio je kako Teheran svaku prijetnju svojih protivnika smatra ozbiljnom i vjerodostojnom, čak i kada je riječ o psihološkom pritisku.

"Nećemo biti zatečeni niti ćemo ostati pasivni", poručio je.

Trump ponovno kombinira prijetnje i diplomaciju

Američki predsjednik i ranije je slao vrlo oštre poruke Iranu, da bi potom isticao kako želi pružiti priliku diplomaciji.

U subotu je na društvenoj mreži Truth Social napisao da su Sjedinjene Američke Države "u potpunosti spremne" za vojni udar na Iran, "na razini vojne sile i razorne moći kakva nije viđena od Drugoga svjetskog rata".

Istodobno je poručio da odustaje od napada "radi buduće dobrobiti svijeta i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana".

Još 7. travnja Trump je upozorio da će, ako Iran odbije mirovne pregovore, "čitava jedna civilizacija nestati tijekom noći". Tada je također zaprijetio uništenjem civilne infrastrukture i energetskih postrojenja.

Te su prijetnje dovele do povijesnih izravnih pregovora u Pakistanu, koje je predvodio američki potpredsjednik JD Vance, no oni nisu rezultirali postizanjem sporazuma.

U međuvremenu administracija Donalda Trumpa uglavnom umanjuje značaj istraživanja javnog mnijenja koja pokazuju da rat i njegove gospodarske posljedice nisu popularni među američkim građanima, uključujući i velik dio republikanskih birača.

Ankete koje bilježe rast nezadovoljstva načinom na koji administracija upravlja sukobom izazvale su zabrinutost dijela republikanskih stratega uoči kongresnih izbora koji će se održati u studenome, javlja BBC.