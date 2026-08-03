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Trump najavio nove pregovore s Iranom: "Ne želim ubijati ljude"

PišeM. T., 03. kolovoza 2026. @ 07:32 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Getty Images via AFP
Američki predsjednik Donald Trump najavio je početak novih pregovora s Iranom, nakon što je u posljednji trenutak odustao od planiranih vojnih udara na tu zemlju. Tvrdi da postoji realna mogućnost postizanja dogovora, dok Teheran odbacuje dio njegovih izjava i poručuje da prijetnje Sjedinjenih Država shvaća ozbiljno.
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