Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
TRUMPOVA NAREDBA

Oklopna vozila i barikade na ulicama glavnog grada: "Ovo je samo početak"

Piše D. Z., 13. kolovoza 2025. @ 11:09 komentari
Nacionalna garda u Washingtonu - 7
Nacionalna garda u Washingtonu - 7 Foto: Afp
S jedne je strane američki predsjednik Donald Trump, koji tvrdi da je glavni grad potonuo u bezakonje, a s druge strane gradonačelnica Muriel Bowser, koja tvrdi da je ovo njegov autoritarni udar.
Najčitanije
  1. Ljudski lanac
    TRAGEDIJA U ITALIJI

    Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
  2. Ilustracija
    KOBNE POSLJEDICE

    Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
  3. Hipodrom
    KONCERTNI SPEKTAKL

    "Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Tri Britanca osumnjičena za silovanje uz jamčevinu pušteni iz splitskog pritvora
ODLUKA SUDA
Stranci osumnjičeni za silovanje Splićanke pušteni iz zatvora! Evo gdje su sada i koliku su jamčevinu platili
Majka osumnjičena za ubojstvo bebe
UHIĆENA
Policija objavila tko je osumnjičen za ubojstvo bebe na jugu Hrvatske
Stručnjak upozorava: Ugrožena vrsta morskog psa završila bez glave u moru kod Sresera
GNJUSAN PRIZOR
FOTO Stravični prizori u Dalmaciji: Pogledajte što je netko odbacio u plićak
VIDEO Planuo kamion, požar se proširio na raslinje: Vatrogasci na terenu
POŽAR RASLINJA
VIDEO Na cesti planuo kamion, požar se proširio na raslinje: Vatrogasci se bore s vatrom
Jandroković s ukrajinskim kolegom: O miru se ne može razgovarati bez Ukrajinaca
POZNATI DETALJI
Predsjedniku Sabora stigao znakovit poziv s jasnom porukom iz Ukrajine
Uskok optužio skupinu utajivača PDV-a pri uvozu luksuznih automobila
GOTOVA ISTRAGA
Varali na uvozu luksuznih automobila i utajili hrpu novca: Objavljeni detalji optužnice
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
Sanacija Hipodroma nakon koncerta
KONCERTNI SPEKTAKL
"Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
Roditelji ostavili dijete na benzinskoj: Tek nakon pola sata shvatili su da nedostaje
NJEMAČKA OBITELJ
Roditelji zaboravili dijete na benzinskoj: Tek nakon pola sata shvatili su da nedostaje
Poljska zamrzava isplate za oporavak od COVID-a nakon otkrića swingerskog kluba i kupovine jahti
skandal!
Europa im dala milijune za oporavak od korone: Kupili jahte, otvarali seks-klubove i votka-barove
Uzgajivači kraljice ljeta u problemu: "Došlo je do toga da se džabe daje, nemaš kome"
pada otkupna cijena
Uzgajivači kraljice ljeta u problemu: "Došlo je do toga da se džabe daje, nemaš kome"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac: Pronađen je mrtav
TRAGEDIJA U ITALIJI
Nestao dječak, turisti spontano formirali ljudski lanac, a onda su stigle užasne vijesti
Sanacija Hipodroma nakon koncerta
KONCERTNI SPEKTAKL
"Hipodrom je neupotrebljiv!" Organizator već platio kaznu, pa se pravda: "Bit će bolji nego što je bio"
Dječak u Švicarskoj skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca u bazenu
KOBNE POSLJEDICE
Tragedija na gradskom bazenu: Dječak skočio sa skakaonice i ubio muškarca
show
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
Mladen Grdović podijelio emotivnu objavu s Thompsonom
"Drago mi je da..."
Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
zabava
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
sport
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
VIDEO Najbolji europski gol u povijesti Rijeke! Igrači se držali za glavu nakon Dantasove golčine
ČUDOOO!
VIDEO Najbolji europski gol u povijesti Rijeke! Igrači se držali za glavu nakon Dantasove golčine
Preminula je Mirjana Tabak Kovčo u 53. godini života
počivala u miru!
Preminula je Mirjana Tabak Kovčo u 53. godini života
tv
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U trenu se situacija okrenula - tko su oni?
Nova TV uskoro donosi emotivnu tursku dramsku seriju "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina
Nova TV uskoro donosi emotivnu tursku dramsku seriju "Skrivena sudbina"
Daleki grad: Nikako da pronađu svoj mir, uvijek ih nešto prekine
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nikako da pronađu svoj mir, uvijek ih nešto prekine
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Tjedni jelovnik bez pečenja ili kuhanja od 11. 8. do 17. 8. 2025.
Tjedni jelovnik
Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna
Ispijanje kave može vam pomoći da živite duže, ali samo ako je konzumirate u ovo doba dana
Pozitivni učinci
Ispijanje kave može vam pomoći da živite duže, ali samo ako je konzumirate u ovo doba dana
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Suze svetog Lovre 2025.
Savršena ljetna večer
Nemojte propustiti Suze svetog Lovre! Evo kada i gdje ih je najbolje gledati
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Znak horoskopa u kojem se rađa najviše ljudi
MNOGIMA ZANIMLJIV
Znate li u kojem se znaku horoskopa rađa najviše ljudi?
sve
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Urnebesno
Pogledajte čime su turisti "rezervirali" mjesto na plaži! Snalažljivost ili glupost?
Doris Dragović sasvim iskreno o braku, životu i impresivnoj karijeri za IN magazin
rijedak intervju
Doris Dragović o braku, životu i impresivnoj karijeri: ''Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i pravac...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene