Oklopna vozila i barikade na ulicama glavnog grada: "Ovo je samo početak"

Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump naložio raspoređivanje pripadnika američke Nacionalne garde na ulicama Washigtona pojavili su se prvi odredi vojnika. Trump smatra da je glavni grad SAD-a utonuo u kaos bezvlašća i kriminala te da je policijskim snagama potrebna vojna pomoć.

Oklopna vozila američke vojske sada jezde urbanim centrima i turističkim lokacijama, a dužnosnici Trumpove administracije očekuju raspoređivanje 800 pripadnika Nacionalne garde i još 500 agenata FBI-a.

Gradonačelnica Washingtona iz redova Demokratske stranke, Muriel Bowser, negirala je da je kriminal u njezinu gradu izvan kontrole, a raspoređivanje trupa opisala je kao Trumpov "autoritarni pritisak". Predsjednik s druge strane prijeti i drugim američkim gradovima i demokratskim gradonačelnicima sa sličnim vojnim tretmanom, prije svega Chicagu i New Yorku.

Vojnici u kamuflažnim uniformama ulaze u glavni grad i postavljaju barikade ispred nekoliko vladinih zgrada, a usput se fotografiraju s turistima.

Glasnogovrnica Bijele kuće Karoline Leaitt nije propustila pohvaliti se kako su savezni agenti u ponedjeljak navečer uhitili 23 ljudi. Rekla je da su uhićenja zbog ubojstva, oružanih prekršaja, trgovine drogom, bludnih djela, uhođenja, nesmotrene vožnje i drugih kaznenih djela.

"Ovo je samo početak. Tijekom sljedećeg mjeseca Trumpova administracija neumoljivo će progoniti i uhititi svakog nasilnog kriminalca u Distriktu koji krši zakon, potkopava javnu sigurnost i ugrožava Amerikance koji poštuju zakon", rekla je glasnogovornica.

Ravnatelj FBI-a Kash Patel kasnije je rekao da su agenti FBI-a bili uključeni u otprilike polovicu tih uhićenja. I gradonačelnica Washingtona i šefica gradske policije ranije su tijekom dana rekle da dijele isti cilj kao i savezni agenti.

"Ono na što sam usredotočena jest povećanje broja saveznih službenika i kako maksimalno iskoristiti savezne službenike koje imamo", rekla je Bowser nakon sastanka u utorak s američkom državnom odvjetnicom Pam Bondi.

Načelnica Metropolitanske policijske uprave Pamela Smith rekla je:

"Znamo da moramo ukloniti ilegalno oružje s naših ulica, a ako imamo ovaj priljev pojačane prisutnosti, znamo da će to naš grad učiniti još boljim."

Gradonačelnica po Trumpu

No u utorak navečer u gradskoj vijećnici gradonačelnica je promijenila ploču i zaoštrila kritiku Trumpa.

Bowser je pozvala članove zajednice da "zaštite naš grad, da zaštite našu autonomiju, da zaštite našu samoupravu i da preživimo ovog tipa (Trumpa, op. a.) te osiguraju da izaberemo demokratski Zastupnički dom kako bismo imali podršku ovom autoritarnom pritisku", rekla je gradonačelnica.

U isto vrijeme pokrenuta je potraga za naoružanim napadačem koji je u ponedjeljak navečer ubio muškarca u Logan Circleu, jednoj od najmodernijih četvrti Washingtona, samo kilometar i pol od Bijele kuće.

To je bilo stoto ubojstvo zabilježeno u Washingtonu ove godine, prema navodima lokalnih medija. Prema podacima o kriminalu koje je objavila Metropolitanska policija Washingtona, nasilni prekršaji dosegli su vrhunac 2023. godine, a prošle godine pali su za 35 % na najnižu razinu u tri desetljeća.

No predsjednik policijskog sindikata Washingtona Gregg Pemberton osporio je te brojke, prethodno optuživši gradsku policijsku upravu da "namjerno krivotvori podatke o kriminalu, stvarajući lažnu priču o smanjenom kriminalu dok zajednice pate".

Podaci FBI-a također su pokazali pad kriminala u Washington DC-ju prošle godine, skromniji pad od 9 %. Studije pokazuju da je stopa ubojstava u glavnom gradu viša od prosjeka u usporedbi s drugim većim američkim gradovima.