Strava u europskoj metropoli! Muškarac napao vozača i putnike autobusa: "Svi su počeli vrištati, a onda je izvadio drugi nož"

Dramatičan incident dogodio se u srijedu popodne u pariškom 13. okrugu.

Muškarac naoružan nožem prijetio je vozaču autobusa i putnicima. Pozvana je policija, ali napadač je i njima počeo prijetiti nožem. Kako ga nisu uspjeli svladati, jedan od policajaca ga je upucao.

Svjedokinja incidenta Nora, kojoj to nije pravo ime, ispričala je za Le Parisien kako se mladić posvađao sa ženom u autobusu. Zbog svega je reagirao vozač, koji je izašao vidjeti što se događa, a muškarac ga je pokušao udariti.

Vozač se zatim vratio unutra i zatvorio vrata. Muškarac je počeo jako lupati po prozorima, a kad je vozač ponovno otvorio vrata, počeo je udarati po prozoru iza kojeg je vozač. Vozač i drugi putnici uspjeli su ga izvući iz autobusa, a muškarac je ponovno pokušao udariti vozača, koji je ipak uspio zatvoriti vrata.

Nakon toga muškarac je iz torbe izvukao nož i počeo trčati za jednim od putnika iz autobusa.

"Svi su počeli vrištati, a mi smo se sklonili u stražnji dio autobusa. Tek kad je ponovno počeo udarati autobus, vidjeli smo policajca s elektrošokerom. Uperio mu je svjetlo u lice. U autobusu nas je bilo desetak i svi su bili prestravljeni. Policajci ga nisu mogli svladati, a tada je izvukao drugi nož iz torbe i krenuo prema njima. Tada smo čuli pucnje i muškarac je pao na tlo", ispričala je Nora.

Vozač je otvorio vrata i putnici su istrčali van te se ukrcali na drugi autobus.

"Bio je crnac, odjeven cijeli u crveno i nosio je veliki srebrni križ oko vrata. Izgledao je kao da ima tridesetak godina. Ali ne sjećam se da sam čula njegov glas. Meni se činio kao obična osoba. Gledajući unatrag, mislim da je dobro što je došlo do svađe. Da je ušao u autobus sa svojom torbom, mogao je izazvati masakr", zaključila je žena.