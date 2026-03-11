Otkriven hakerski upad u FBI: Na meti bili i dokumenti o Jeffreyju Epsteinu

Strani haker uspio je prije tri godine provaliti u sustav FBI-jeva terenskog ureda u New Yorku i pristupiti datotekama povezanim s istragom o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, pokazuju dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa koje je pregledao Reuters te izvor upoznat sa slučajem.

Detalji o tome tko je pristupio serveru u FBI-jevu uredu u New Yorku, uključujući tvrdnju da je riječ o stranom hakeru, prvi put su objavljeni.

FBI je u kratkom priopćenju potvrdio da je riječ o, kako su ga nazvali, kibernetičkom incidentu, ali su naglasili da se radi o izoliranom slučaju.

"FBI je ograničio pristup zlonamjernom akteru i sanirao mrežu. Istraga je još uvijek u tijeku pa u ovom trenutku nemamo dodatnih komentara", poručili su iz FBI-ja.

Prema izvoru, čini se da je upad izvršio kibernetički kriminalac, a ne strana država. Ipak, stručnjaci upozoravaju da Epsteinovi dosjei imaju veliku obavještajnu vrijednost jer sadrže podatke o njegovim vezama s utjecajnim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta.

"Zašto netko ne bi pokušao doći do Epsteinovih dosjea ako je, primjerice, ruska obavještajna služba ili netko tko želi kompromitirati utjecajne ljude?" rekao je Jon Lindsay, stručnjak za sigurnost i nove tehnologije s Tehnološkog instituta Georgia.

"Ako strane obavještajne službe ne razmišljaju ozbiljno o tim dokumentima kao meti, to bi me iznenadilo", rekao je.

O sigurnosnom proboju ranije su izvijestili CNN i Reuters, dok je francuski časopis Marianne prvi povezao incident s Epsteinovim materijalima.

Epstein, dugogodišnji poznanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, 2008. godine priznao je krivnju za kaznena djela povezana s prostitucijom, uključujući podvođenje maloljetnice. Godine 2019. pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji nakon što je ponovno uhićen pod saveznim optužbama za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Smrt je službeno proglašena samoubojstvom.

Provala u veljači 2023.

Do hakerskog upada došlo je nakon što je server u Forenzičkom laboratoriju za iskorištavanje djece u FBI-jevu terenskom uredu u New Yorku ostao nezaštićen zbog nenamjerne pogreške specijalnog agenta Aarona Spivacka, koji je pokušavao navigirati složenim procedurama za rukovanje digitalnim dokazima.

Prema vremenskoj liniji događaja koju je Spivack sastavio, provala se dogodila 12. veljače 2023. godine. Otkrivena je sljedećeg dana kada je agent uključio računalo i pronašao tekstualnu datoteku koja ga je upozorila da je mreža kompromitirana.

Daljnja analiza pokazala je tragove neuobičajene aktivnosti na poslužitelju, uključujući pregled određenih datoteka povezanih s Epsteinovom istragom.

Nije poznato kojim je točno datotekama pristupljeno niti je li haker preuzeo podatke. Reuters nije mogao utvrditi podudaraju li se kompromitirani materijali s Epsteinovim dokumentima koji su djelomično objavljeni ranije ove godine ili s onima koji su i dalje tajni.

Agent Spivack nije odgovorio na zahtjeve za komentar, kao ni njegov odvjetnik Richard J. Roberson Jr. Sedam drugih agenata FBI-ja uključenih u istragu incidenta također nije odgovorilo na upite novinara.

U svojoj izjavi istražiteljima Spivack je rekao da je postao žrtveni jarac za incident te da su za proboj krive nejasne interne smjernice i sukobljene procedure u vezi s informatičkom sigurnošću. Nije poznato kakav je bio konačni ishod interne istrage.

Prema izvoru upoznatom s događajem, haker koji je provalio u sustav isprva nije shvaćao da se radi o serveru američkih sigurnosnih službi. Navodno je bio zgrožen slikama zlostavljanja djece koje je pronašao na poslužitelju te je ostavio poruku u kojoj prijeti da će vlasnika računala prijaviti FBI-ju.

Dužnosnici FBI-ja uspjeli su smiriti situaciju tako što su hakeru objasnili da su oni zapravo FBI. Navodno su ga uvjerili i video-pozivom u kojem su pred kamerom pokazali svoje službene značke.

Nije poznato tko je bio haker, iz koje je države djelovao niti je li identificiran ili procesuiran zbog upada u sustav.

Velik dio dokumenata Ministarstva pravosuđa i dalje je snažno redigiran, dok su neki u potpunosti zadržani u tajnosti unatoč zakonu koji je prošle godine naložio njihovu objavu. Američka administracija tvrdi da dio materijala ostaje povjerljiv kako bi se zaštitio identitet žrtava i integritet tekućih istraga.