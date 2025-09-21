FOTO "Neće biti mladih čak ni da nose mrtve": Masovno odlaze, sela ostaju bez života, bi li Hrvatska mogla biti njihov dom?

Nakon što su nedavni prosvjedi mladih zbog korupcije i nezaposlenosti razorili nepalski parlament i odnijeli desetke ljudskih života, seljaci poput Santosha Sunara dočekali su da se njihove životne nevolje preslikaju i u nacionalna previranja.

Taj 31-godišnjak je nezaposlen i očajnički traži posao, no boji se dana kada će ga pronaći jer zna da će to vjerojatno značiti novo razdvajanje njegove obitelji, odnosno da će kćer morati ostaviti s bakom jer mu je supruga već u inozemstvu.

"Nema ovdje nikakvih prilika čak niti nakon završetka obrazovanja”, rekao je Santosh, koji živi u selu Pharpingu, u predgrađu Katmandua.

Santosh Sunar Foto: Afp

Daleko od toga da je jedini.

Čak 82 posto nepalske radne snage u neformalnom je radnom odnosu, a svaki peti u dobi od 15 do 24 godine je bez posla, po podacima Svjetske banke.

Budući da imaju malo prilika kod kuće, gdje BDP po glavi stanovnika iznosi samo 1447 američkih dolara, milijuni Nepalaca odlučuju se na odlazak u inozemstvo.

Doznake iz inozemstva sada čine trećinu BDP-a, po čemu je Nepal četvrti na svijetu. U Pharpingu gotovo svako drugo kućanstvo ima člana obitelji u inozemstvu.

Amrita Sunar Foto: Afp

"Što da radimo?"

Santoshova supruga Amrita (22) konobarica je u Dubaiju. "Zaista nedostajemo jedan drugom”, rekao je Santosh za AFP, koji je prije radio u indijskom tehnološkom središtu Bengaluruu.

"Teško je biti razdvojen od supruge, a još teže znajući da ću morati ostaviti svoju majku i malenu kćer kada pronađem posao”, rekao je. "Ali što da radimo?”

Više od 839.000 Nepalaca od ukupno 30 milijuna napustilo je zemlju prošle godine, po vladinim podacima.

Egzodus nepalskih radnika dobroj je poznat i u Hrvatskoj, gdje im je prošle godine izdano 35.000 radnih dozvola.

Maiya Sunar Foto: Afp

Suzbijanje endemske korupcije i nezaposlenosti na vrhu je planova nove nepalske premijerke, 73-godišnje bivše predsjednice Vrhovnog suda Sushile Karki, koja je prisegnula u petak. Njezin prethodnik podnio je ostavku 9. rujna, nakon što su prosvjednici zapalili parlament i ključne vladine zgrade.

Prosvjedi su počeli dan prije, potaknuti zabranom društvenih medija, ali dublji uzrok treba tražiti u dugotrajnim gospodarskim problemima.

U dva dana prosvjeda poginulo je najmanje 72 ljudi, a 191 još se oporavlja u bolnici, po vladinim podacima.

Santosh nije sudjelovao, ali je rekao da podržava ono što su prosvjednici učinili.

Njegova majka, Maiya Sunar (48), sanja o vremenu kada mladi neće morati birati između hrane i obitelji. "Nedostaje nam obiteljski život”, rekla je. "Ali također shvaćam da mladi nemaju izbora.”

Maiya Sunar Foto: Afp

"Nema opcija"

Njezinu susjedu, Kamalu Sunar (40), također očekuje život bez djece u blizini. Njezina mlađa kći Diksha (24) radi kao spremačica u Dubaiju.

Sada se i njezina starija kći Rakshya (27), samohrana majka dvogodišnjeg djeteta, nada se da će krenuti sestrinim stopama, a to znači da će ostaviti svoju kćer. "Uporno me upozoravaju protiv te ideje jer se radi dugo i životni uvjeti su teški”, rekla je Rakshya za AFP.

"Ali kakav bih život mogla pružiti svojoj kćeri ovdje? Ovdje nema ničega. Ako budem naporno radila nekoliko godina i ako uštedim nešto novca za njezino obrazovanje, možda će moja kći imati svjetliju budućnost.”

Sjedeći ispred svoje male jednosobne kuće, sa zidovima od cigle u crvenoj i bijeloj boji bez žbuke, Kamala je rekla da je tužna zbog pomisli da će joj kći otići. "Većina naših ljudi naše dobi nema drugu opciju nego otići”, rekla je Kamala.

Shyam Bahadur Khatri (69), izabrani seoski dužnosnik, rekao je da Nepal stvara sela staraca gdje je jedina opcija preživljavanje od poljoprivrede. "Neće biti mladih čak ni da nose mrtve”, rekao je, upozoravajući na budućnost.