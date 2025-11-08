Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
PUKOVNIK NA SUDU

Svjedočio je bombardiranju na Balkanu, a onda su počeli problemi: "Nitko nam nije rekao za opasnosti korištenog oružja"

Piše B. F. M. , 08. studenoga 2025. @ 14:29 komentari
Helikopter i vojna municija, ilustracija
Helikopter i vojna municija, ilustracija Foto: Afp
"Bilo je to kao perverzni novogodišnji vatromet", rekao je bivši pukovnik talijanskog Crvenog križa.
Najčitanije
  1. Policija na terenu nakon ubojstva - 2
    Istraga u tijeku

    Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
  2. Prosvjed Torcide u Splitu u tijeku
    Grad pun policije

    Iznenađenje nakon prosvjeda na rivi: Torcidaši stigli pred sud, traže puštanje ljudi u pritvoru
  3. Slovenska vojska
    ZAKON O OBRANI

    Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Mjesecima je gledao bombardiranje, a onda mu je zbog toga dijagnosticiran rak: "Bilo je kao perverzni vatromet"
PUKOVNIK NA SUDU
Svjedočio je bombardiranju na Balkanu, a onda su počeli problemi: "Nitko nam nije rekao za opasnosti korištenog oružja"
VIDEO Požar u skladištu parfema u Turskoj
U TRUSKOJ
VIDEO Planulo skladište parfema, odjekivale eksplozije: Ima mrtvih i ozlijeđenih
Američka vojska svojim vojnicima u Njemačkoj preporučila pučke kuhinje
SHUTDOWN
Američka vojska svojim vojnicima u Njemačkoj: Potražite gdje dijele hranu siromašnima
Policija o prosvjedu Torcide: "Sve je snimano, analizirat ćemo ako bude potrebno"
Okupljanje završeno
Policija o prosvjedu Torcide: "Sve je snimano, analizirat ćemo ako bude potrebno"
Propali mirovni pregovori između Afganistana i Pakistana, prekid vatre ostaje
AFGANISTAN I PAKISTAN
Propali mirovni pregovori koji su trebali spriječiti otvoreni rat dviju zemalja
Libanon: U novim napadima Izraela ubijeno dvoje ljudi, sedmero ozlijeđeno
NEMA MIRA
Izrael gađao mete u Libanonu: Poginula braća, ranjeno sedmero ljudi
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila člana obitelji
Istraga u tijeku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Grad pun policije
Iznenađenje nakon prosvjeda na rivi: Torcidaši stigli pred sud, traže puštanje ljudi u pritvoru
Slovenija aktivirala članak 37: Vojska će surađivati s policijom u zaštiti državne granice
ZAKON O OBRANI
Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
Ravnatelj Porezne Uprave Božidar Kutleša u Dnevniku Nove TV
BOŽIDAR KUTLEŠA
Ravnatelj Porezne uprave otkrio kako muljaju utajivači: "Tu smo pri vrhu..."
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Počinje sezona pečenja rakije: Ovo su pravila i trošarine, kazne su velike
Dobro je znati
Planirate peći rakiju? Evo koje su količine dozvoljene - pravila su rigorozna, a kazne velike!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila člana obitelji
Istraga u tijeku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Grad pun policije
Iznenađenje nakon prosvjeda na rivi: Torcidaši stigli pred sud, traže puštanje ljudi u pritvoru
Slovenija aktivirala članak 37: Vojska će surađivati s policijom u zaštiti državne granice
ZAKON O OBRANI
Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
show
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Hailey Bieber pokazala guzu u tangicama
Guza u prvom planu!
Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
zdravlje
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Preživjeli ste srčani udar? Ovo su 7 ključnih koraka koji vam mogu spasiti život!
Oporavak nakon infarkta
Preživjeli ste srčani udar? Ovo su 7 ključnih koraka koji vam mogu spasiti život!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
tech
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
Tehnologija kao oblik prilagodbe
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
sport
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
PAD FORME JE OČIT
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
Miljenik Dinamovih navijača odlazi već na zimu, želi ga klub iz susjedstva
izgledan rastanak
Miljenik Dinamovih navijača odlazi već na zimu, želi ga klub iz susjedstva
tv
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
MasterChef: Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
SVAKA ČAST!
Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
U dobru i zlu: Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
U DOBRU I ZLU
Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
putovanja
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Varivo od crvene leće i cvjetače recept
Recept na žlicu
Fino varivo s lećom i cvjetačom sjajan je izbor za ručak ili večeru, a bit će gotovo za 30-ak minuta
novac
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
lifestyle
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
Severina u vrućim hlačicama i visokim čizmama na probi za koncert u Areni Zagreb
I kožnate hlačice
Severina: Fantastične čizme u boji zbog koje zaboravljamo i na omiljene crne modele
sve
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene