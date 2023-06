Misterij stotina djece koja su mjesecima padala u nesvijest: Sumnjalo se na trovanje, drogu, hranu, ali istina je još čudnija

23. rujna prošle godine 12-godišnja Esmeralda izašla je iz WC-a za djevojčice u svojoj srednjoj školi u Tapachuli u Meksiku i onesvijestila se. Njezina najbolja prijateljica Diala izašla je nakon nje i također se onesvijestila.

Tijekom sljedećeg sata devet drugih djevojčica i jedan dječak u državnoj srednjoj školi Federal 1 spontano su se srušili u svojim učionicama, WC-u i školskom dvorištu. Još 22 učenika prijavila su druge neobične simptome poput povraćanja i glavobolje.

Esmeraldina mama Gladys dobila je SMS od svoje nećakinje u kojemu je pisalo da odmah dođe u školu. Pronašla je Esmeraldu kako leži na pločniku u središnjem dvorištu škole. Diala je ležala u blizini. Grupa druge djece ležala je na leđima.

Esmeralda se onesvijestila i počela grčiti na tlu, rekla je Diala kasnije: "Nisam očekivala da ću se onesvijestiti, ali onda sam se probudila na tlu. Nisam mogla pravilno disati", piše Insider.

Pročitajte i ovo mržnja prema ženama Strava u školi za djevojčice: "Kad su ušle u učionice, otrovale su se..."

Nekoliko učenika prijavilo je neobičan miris. Esmeralda je rekla da ju je to podsjetilo na miris lišća koje gori. To je dovelo do sumnje da je umiješana marihuana, ali testovi na droge bili su negativni.

Nekoliko učenika također se sjetilo da je u kupaonici vidjelo puder koji je imao izrazitu nijansu poput senfa. Kasnije je pronađena i vrećica sa sendvičem, a toksikološko izvješće pokazalo se čistim na droge.

U bolnici su liječnici zaključili da su Esmeralda i ostali pretrpjeli napadaj panike. Do sljedećeg jutra činilo se da su se sva djeca potpuno oporavila. Nastava se nastavila sljedeći tjedan.

Dva tjedna kasnije, 7. listopada, u srednjoj školi u Bochilu na sjevernom rubu meksičke države Chiapas, najmanje 68 djece se onesvijestilo, povraćalo ili postalo dezorijentirano. Deseci su hospitalizirani.

Pročitajte i ovo Otvorena istraga Otrovani ruski disidenti u Berlinu? Jedan završio u bolnici: "Doživio je neobične simptome..."

Pročitajte i ovo TROVANJE UGLJIKOVIM MONOKSIDOM Žena preminula u stanu, muškarac hitno prebačen u bolnicu: Stručnjaci upozoravaju kako izbjeći ovakve tragedije

Pogođena djevojka rekla je novinaru časopisa Gatopardo da je imala osjećaj kao da su joj usta puna mrava. Taj put testovi su otkrili tragove kokaina kod četvero pogođenih učenika.

Četiri dana nakon toga, 11. listopada, dogodio se drugi incident na Federal 1 u Tapachuli. Onesvijestilo se 18-ero djece, opet većinom djevojčica.

Gladys je opet dobila mahnitu poruku i odjurila u školu. Zatekla je kćer kako normalno hoda i govori. Ali kad se Esmeralda vratila unutra kako bi upotrijebila WC za djevojke, ponovno je osjetila neobičan miris paljevine i učinilo joj se da vidi krv. Kroz oblak vrtoglavice uspjela je izaći van. "Mama, ne osjećam se dobro", rekla je Gladys i onesvijestila se. Ipak, u roku od dvanaest sati Esmeralda se vratila u normalu.

No taj je put škola zatvorena. Tim pasa pretraživao je hodnike tražeći drogu, no ništa nije pronađeno.

Tijekom sljedeća dva mjeseca epizode masovne nesvjestice prijavljene su u najmanje šest srednjih škola u četiri meksičke države, udaljene stotinama kilometara, što je pogodilo 227-ero djece, većinom djevojčica. Nekoliko učenika bilo je bolesno danima ili tjednima.

Meksički predsjednik Andrés Manuel Lopez Obrador počeo je uključivati ​​redovite novosti o vladinoj istrazi epizoda nesvjestice u svoje dnevne konferencije za tisak.

Pročitajte i ovo Podsjetnik Sigurnost hrane ne prestaje na policama u trgovinama: Ključna pravila za snalaženje u kuhinji

Ali Gladys i drugi roditelji osjećali su da se ne približavaju odgovoru.

Gladys nije vjerovala liječničkoj ocjeni da je Esmeralda doživjela napadaj panike. Kao i drugi roditelji, brinula se da joj je kći drogirana. Tijekom prvog posjeta bolnici obitelj je dodatno platila krvne pretrage na marihuanu, kokain, metamfetamin i druge amfetamine.

Svi su testovi bili negativni, ali Gladys je i dalje bila skeptična. "Moguće je da se nešto događa u školi, a oni ne žele da saznamo", rekla je.

Kasnije je naručila drugi test, iz bolje opremljenog i skupljeg laboratorija u Mexico Cityju. Prolazili su mjeseci, a rezultati nisu dolazili.

Pročitajte i ovo On je slutio Napisala je knjigu za djecu o tuzi nakon smrti supruga: Sad je optužena za njegovo ubojstvo

Na društvenim mrežama i u meksičkom tisku pokrenut je niz različitih teorija: trovanje gnojivom, rijetka bakterijska bolest, udisanje dima... Članak u El Paisu, španjolskim novinama, tvrdio je da se "nepoznata tvar" mogla skrivati ​​u izvorima vode. Druge stranice s vijestima spominjale su moguće curenje plina.

S vremenom se konsenzus uglavnom uspostavio oko droga. Epizode su bile dokaz porasta upotrebe droga kod adolescenata ili, što je još strašnije, uvrnute igre narkokartela.

Dokaz za to uglavnom se svodio na činjenicu da su se prve epizode dogodile u Chiapasu, dobro uhodanoj stazi na južnom rubu Meksika za krijumčare droge i migranata.

Teorija o kartelu dodatno je potaknuta sredinom listopada, kada su istražitelji u Bochilu objavili da traže čovjeka s velikom tetovažom koji je viđen kako se mota oko škole na dan kada su se djeca onesvijestila.

Luis Villagrán, istaknuti zagovornik migranata u Tapachuli koji je slučajno imao nećakinje upisane u Federal 1, rekao je da bi te epizode mogle biti dio rituala inicijacije kartela, gdje bi tinejdžeri novaci dobili zadatak da drogiraju svoje vršnjake kako bi dokazali svoju lojalnost.

Dok je većina roditelja izbjegavala novinare, Gladys je pristala na više intervjua. Ljutilo ju je što se Esmeraldu i ostale ocrnjuju i što istražitelji odugovlače i oslanjaju se na to da javnost jednostavno ide dalje.

U jednom izvješću kao uzrok je navedeno vjerojatno trovanje hranom, ali već sljedeće izvješće navelo je "vjerojatni prijenos zrakom".

U sljedećem izvješću navedeno je "vjerojatno trovanje stimulansima". Teorija u tom slučaju bila je da je voda u školi bila zatrovana kokainom, što je objasnilo zašto je četvero učenika bilo pozitivno na tu drogu, ali se nije uzela u obzir činjenica da se 64-ero drugih učenika, koji su bili negativni na testu za drogu, također onesvijestilo.

Dr. Carlos Alberto Pantoja Meléndez, jedan od rijetkih meksičkih terenskih epidemiologa, zainteresirao se za epizode nesvjestice te je proveo svoju analizu. Jednu po jednu, odbacio je gotovo sve moguće teorije.

"Droge - još uvijek omiljena priča - mogu se isključiti jer su gotovo svi pogođeni studenti bili negativni na najčešćim rekreacijskim drogama. Da je u pitanju droga, već bismo znali", rekao je.

Streptokokne bakterije iz kontaminirane hrane, trovanje insekticidima povezano s obližnjim farmama ili toplinski udar bila su uvjerljiva objašnjenja, ali zahtijevalo bi mnoštvo slučajnosti da se to dogodi istovremeno.

Budući da su simptomi nastupili odmah - mnogi učenici, uključujući Esmeraldu, nisu se osjećali bolesno prije nego što su se onesvijestili - stručnjak kaže da epidemiju nije moglo uzrokovati bilo što oralno uneseno jer unutarnji organi ne bi imali vremena preraditi toksin.

Obrazac širenja kroz škole također nije odgovarao udahnutom toksinu. Epidemija je ostavila raštrkani trag umjesto da uništi čitave učionice, kao što je to uobičajeno u slučajevima zaraze iz zraka.

Po njegovu mišljenju, preostala je samo jedna mogućnost - iako malo vjerojatna: masovna histerija, inače poznata kao masovna psihogena bolest.

Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za masovnu histeriju, dr. Robert Bartholomew, profesor psihologije na Sveučilištu Auckland u Novom Zelandu potvrdio je tu teoriju.

Zapravo, masovna histerija bila je teorija koju je iznio medicinski tim u Veracruzu, nakon epizoda nesvjestice u državnoj školi Técnica, nakon što mikrobiološka analiza uzoraka hrane i vode uzetih iz škole nije otkrila nikakve bakterije, lijekove ili toksine.

Meksički predsjednik Lopez Obrador također je nagovijestio teoriju tijekom svoje dnevne konferencije za novinare 25. listopada, nazivajući epizode nesvjestice "učinkom mase".

Masovna histerija rijedak je psihološki fenomen u kojem jedna osoba pokazuje neočekivano ponašanje kao što je padanje u nesvijest, vrištanje ili trzanje, a zatim drugi u blizini te osobe nehotice ponavljaju simptome. Epidemije mogu trajati nekoliko sati ili mjeseci, a javljaju se posebno u sredinama sa strogom hijerarhijom i gdje ljudi provode puno vremena zajedno, kao što su radna mjesta, vjerski centri i škole.

Iako je često zarazna među ljudima koji su emocionalno bliski, poput Diale koja je vidjela Esmeraldu kako se onesvijestila, a zatim se i sama onesvijestila, također se može širiti između ljudi u istom prostoru koji se međusobno ne poznaju.