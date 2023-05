Hrana na tržištu mora biti sigurna za konzumaciju, no njezina sigurnost ne prestaje na policama u trgovinama. Najveći broj trovanja događa se nepravilnim rukovanjem hranom u domaćinstvima. Stoga je važno znati ključna pravila kada je riječ o sprječavanju trovanja hranom.

Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca hrane od polja do stola koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane te transport i stavljanje na tržište, a potom je važno pravilno rukovanje namirnicama te njihova priprema i pohrana, pogotovo kada je riječ o termičkoj obradi.

Također, važno je znati da pojedine namirnice predstavljaju veći rizik za trovanje hranom stoga je pri njihovom čuvanju i pripremi potreban veći oprez.

Kako spriječiti trovanje hranom?

''Trovanje hranom nastaje unutar jednog do 36 sati nakon konzumacije onečišćene hrane, a očituje se pojavom jednog ili više sljedećih simptoma: mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu, proljeva, glavobolje i opće slabosti. Simptomi obično traju od jednog do sedam dana. Trovanje hranom mogu uzrokovati bakterije ili njihovi toksini koji se uslijed neprimjerene pripreme i pohrane namirnica nađu u hrani'', objasnila je Iva Pem Novosel, voditeljice Odjela za zoonoze, emergentne i crijevne zarazne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za DNEVNIK.hr.



Od navedenog su, kako je istaknula, daleko najčešća trovanja hranom bakterijama, i to salmonelama (Salmonella enteritidis), a česti su uzročnici Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Echerichia coli, Clostridium botulinum i Campylobakter.

virusi

kemikalije poput insekticida i herbicida

metali kao što su olovo, živa i kadmij

otrovne biljke kao što su velebilje i nejestive gljive

drugi kontaminanti kao što su mikotoksini, ostaci veterinarskih lijekova...

Jela koja su posebno rizična za nastanak salmoneloza su jaja i kolači koji se pripremaju od:

sirovih jaja (kremšnite, princes krafne i sl.)

majoneze i jela u koja se dodaje majoneza (francuska salata i sl.); tartar umak

mljeveno meso, najčešće u umaku

panirani, pohani odresci (nedovoljno pečeni)

jaja općenito

pri čemu salmonele mogu biti prisutne izvana na ljusci pa mogu dospjeti u sama jaja ili u jelo s jajima

''Salmonele se također mogu unijeti i neopranim rukama osobe koja ih izlučuje (bolesna osoba ili asimptomatski kliconoša) i radi s hranom. I većina ostalih bakterijskih otrovanja hranom događa se na jednak način, to jest umnažanjem uzročnika u namirnicama ili jelima, stajanjem hrane izvan hladnjaka nekoliko sati na sobnoj temperaturi'', upozorila je Pem Novosel.



Staphylococcus aureus se često nalazi na otvorenim ranicama kože ili u sluznici nosa ljudi koji pripremaju hranu: ''Kada dospije u hranu stafilokok stvara otrov otporan na temperaturu, koji se kasnijom termičkom obradom ne može uništiti te unatoč kuhanju dovodi do obolijevanja. Trovanje se često događa pri konzumiranju sladoleda ili ohlađenog mesa odojka.''

Anaerobne bakterije, kao Clostridium perfringens i Clostridium botulinum razmnažaju se bez prisutnosti zraka, a na namirnice dospijevaju iz nečistoće tla u obliku vrlo otpornih spora: ''Ako se namirnice prije kuhanja ne operu (na primjer grah), pri pripravi velikih količina (obično grah salate) može doći do aktiviranja tzv. spora, koje prežive kuhanje (do 100°C) i prilikom postupnog hlađenja bez prisutnosti zraka se namnože i izazovu bolest s proljevom. Osnovni je problem nedovoljno kuhanje i sporo hlađenje jela.''



Nikako se ne smije upotrebljavati sadržaj napuhnutih, («bombiranih«) konzervi, naime, kako je objasnila: ''Neke bakterije, kao što su Listeria m. i Yersinia ent., razmnažaju se i na temperaturi hladnjaka. Listerije mogu prouzročiti ozbiljna oboljenja, srećom kod manjeg broja ljudi oslabljenog imuniteta (primjerice starijih osoba), dok su trovanja jersinijama rijetka i zahvaćaju najčešće djecu. Jela u kojima se mogu očekivati i listerije i jersinije su mlijeko i meso, osobito pileće. Naravno, ispravna termička obrada ih uništava (kuhati ili peći na min. 78°C ).''



''Osim navedenih postoje i druge mikroorganizmi koje mogu izazvati trovanje hranom, kao što su Trichinella, Bacillus cereus, Shigella spp., Vibrio spp. i drugi. Od virusa, trovanje hranom najčešće, ali vrlo rijetko, izazivaju Hepatitis A, Norwalk i Norwalk-slični virusi, Enterovirusi i drugi'', upozorila je Pem Novosel i podsjetila na ključna pravila kada je riječ o sprečavanju trovanja hranom.

Prevencija crijevnih infekcija

Pridržavanje osnovih mjera za sprečavanje crijevnih infekcija:

redovito i temeljito pranje ruku toplom vodom i tekućim sapunom

termička obrada hrane

temeljito pranje voća i povrća

izbjegavanje držanja hrane na sobnoj temperaturi i prigrijavanje hrane

izbjegavanje konzumiranja nepasteriziranog mlijeka i higijenski sumnjive površinske vode

Svaki slučaj infekcije salmonelom je obavezno prijaviti nadležnoj epidemiološkoj službi i pratiti kliconoše.

Pohranjivanje namirnica

lako kvarljive namirnice pohranite u hladnjak

pazite na raspored namirnica u hladnjaku

pazite na temperaturu na kojoj čuvate hranu

provjerite radi li hladnjak na optimalnoj temperaturi

temperaturu hlađenja možete provjeriti tako da stavite termometar u najhladniji dio hladnjaka, uz stražnji zid blizu motora hladnjaka – temperatura ne smije biti viša od 4 do 5°C

nipošto ne stavljajte vruću hranu u hladnjak

Pazite na prosječno vrijeme za pravilno uskladištenje namirnica u hladnjaku:

ne smijete prekoračiti preporučeno vrijeme želite li sačuvati zdravstveno ispravne namirnice

s mesom budite posebno oprezni

U normalnim uvjetima, svježa svinjetina, govedina, janjetina i teletina može se u hladnjaku očuvati najviše do četiri dana, a mljeveno meso te perad i riba jedan do dva dana.



Namirnice koje se ne pohranjuju u hladnjak zaštitite od insekata i drugih životinja. To su uglavnom suhe namirnice kao riža, tjestenina, brašno, mnoge vrste pića, hrana u konzervama i neotvorenim staklenkama.

držite ih na suhom i u dobro zatvorenim posudama

sadržaj otvorenih konzervi najbolje je odmah sav iskoristiti ili ga premjestiti u staklenku i spremiti u hladnjak

Odvojite hranu od sredstva za čišćenje i ostalih kemikalija. Ne koristite ambalažu od hrane i pića za držanje kućnih kemijskih sredstava ili već korištene posude u druge svrhe.



Ne držite hranu na podu, jer to privlači štetočine (miševe, mrave, žohare…) u smočnicu, koju održavajte suhom i ne pretoplom (do 25 °C)

Održavanje higijene

perite ruke prije i tijekom obrade namirnica te nakon izlaska iz WC-a

pazite da osoba koja priprema hranu nema želučano-crijevne tegobe (povraćanje, proljev), upalu nosa, ždrijela, oka ili uha, niti ozljede i upalne promjene na koži

dobro operite sve radne površine i pribor kojim ćete pripremati hranu

posuđe, pribor za jelo i daske za rezanje nakon svake uporabe dobro operite deterdžentom i vodom visoke temperature, da spriječite razmnožavanje bakterija

plastične ili staklene daske za rezanje bolje su od drvenih. U pripremi svježih i kuhanih namirnica ne upotrebljavajte isto posuđe, daske za rezanje i noževe bez da ga prethodno operete

redovito mijenjajte spužve i krpe za pranje, a krpe za brisanje moraju biti čiste i suhe. Preporučuje se uporaba jednokratnih, papirnatih ubrusa

kantu za otpatke redovito čistite i perite

neki materijali (emajl, teflon) od kojih se radi posuđe postaju štetni za zdravlje ako se oštete

zaštitite radne površine od insekata i drugih životinja

Priprema hrane

namirnice temeljito očistite i operite u čistoj, po mogućnosti tekućoj vodi. Ne perite ih u umivaoniku niti na mjestima predviđenima za održavanje osobne higijene

spriječite doticaj sirovih namirnica i već pripremljene hrane

za mehaničku obradu pojedinih namirnica koristite odvojeni pribor

TERMIČKA OBRADA HRANE



Pridržavajte se preporučenih temperatura tijekom pripreme određene hrane jer se dobrom termičkom obradom (min. 78°C) uništavaju štetne bakterije poput listerija, salmonela, E. coli 0157 i kampilobaktera, dok je za uništenje spora klostridija potrebna termička obrada temperaturom iznad 100°C.

Ako spremate roštilj, pazite da je meso (posebice perad) dobro ispečeno (ne smije biti izvana pečeno, a iznutra sirovo).



Da biste sačuvali što više vitamina i minerala, povrće kuhajte u što manje vode i što kraće vrijeme.



Izbjegavajte pripremu hrane od kiselih namirnica (rajčice, kupus, meko voće) u aluminijskom posuđu i alu–foliji, zbog otpuštanja aluminija u hranu.



Hranu servirajte odmah nakon termičke obrade, a tijekom pripreme hrane, namirnice nemojte dugo držati u tzv. ''opasnoj zoni''.

Pohrana hrane

Termički obrađenu hranu ne ostavljajte na sobnoj temperaturi duže od dva sata.



Svu termički obrađenu hranu koju ne namjeravate odmah konzumirati, što prije ohladite (u roku od dva sata), spremite je u hladnjak, ali je ne čuvajte duže od dva dana.



Hranu podgrijavajte samo jednom i to do temperature ključanja. Važno je da postigne visoku temperaturu u svim dijelovima. Ako je podgrijana hrana samo topla, nije sigurno da je ispravna za jelo.



Zamrzavajte samo svježe oprane namirnice i svježe pripremljenu hranu na temperaturi ispod -18 °C.



Nakon odmrzavanja namirnice odmah pripremite i nemojte ih opet zamrzavati, a pripremljenu hranu dobro podgrijte i odmah konzumirajte.



Hranu držite izvan ''opasne zone'', tj. sigurnije je na temperaturi ispod 5 °C odnosno iznad 60 °C.

Još nekoliko savjeta za siguran rad u kuhinji

raspored opreme u kuhinji treba biti planski, uz pravilno izvedenu rasvjetu i ventilaciju te sigurno izvedene instalacije

kloš za otpatke praznite redovito i održavajte ga suhim i čistim

kuhinjske uređaje održavajte ispravnima i čistima

površine zidova, ormara, pretinaca, radnog stola i poda u kuhinji trebaju biti od materijala koji se jednostavno i lako čiste