Brutalno su ga pretukli, uništili mu život i izvukli se: "I da su ga ubili, kad bi navršili 21. godinu ne bi odgovarali, to je grozno"

"Traumatsko subduralno krvarenje, prijelom svoda lubanje, prijelom baze lubanje..." Ovo su samo neke od ozljeda koje je njezin sin zadobio u brutalnom napadu 2017. godine.

Vraćao se iz studentske menze kad su ga četvorica, tada maloljetnika, zaskočila i tražila novac.

"Onda su ga njih četvorica dočekali i napali. Prvo su ga tukli, onda je on bježao niz stepenice. Na kraju je pao on iz te stepenice i dobio tu tešku ozljedu glave", govori Ivana Moslavac, majka žrtve.

Ivana Moslavac Foto: DNEVNIK.hr

Kad je on pao dolje, tako polumrtav, onda su mu povadili džepova što ima novčanik, ključeve od auta i ključeve od stana i pobjegli.

Ta večer zauvijek mu je promijenila život. Oštećenja mozga i dugoročne posljedice koje će nositi godinama.

"Da ja sad vama opisujem kakvi je to osjećaj kad od nekog mladog čovjeka, perspektivnog, dobijete nekog ko ne želi ustati s kreveta ujutro, to vam je jako teško. Odustao je od fakulteta i nikad nije prežalio ni prešao preko toga da ga nije završio", govori majka.

Nasilje - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Četiri godine trajalo je suđenje koje je trebalo se trebalo voditi po hitnom postupku. A onda je prošle godine obustavljeno. Jer su okrivljeni napunili 21 godinu.

"Oni njega, da su ga ubili... Oni ne bi odgovarali kad bi navršili 21. godinu. Mislim to je grozno. Uništen je ne samo Matejev život, uništen je svih nas, svih nas", kaže Ivana.

Zato je ona odlučila biti njegov glas. Ispričati njegovu priču koja je po sili zakona morala biti okončana. Ali za žrtvu bez ikakvog završetka. Matej je imao 21 godinu, bio je odličan student. Još od malih nogu zadubljen u knjige.

"Zadaće, lektire, koje djeca inače ne vole, on je to sve pisao. sve detaljno i strogo po pravilima", prisjeća se Matejeva majka.

Nasilje - 5 Foto: DNEVNIK.hr

I naposljetku upisao toliko željeni fakultet, onaj za koji se baš i ne odluči svatko. Studij istraživačke fizike.

"Ponosni smo bili na fakultet je težak i moraš biti usredotočen na to, moraš baš biti uporan. Matej je bio",

Bio je odlučan u svojoj namjeri da postane fizičar istraživač i svoj život posveti znanosti. Nije za njega trebala previše brinuti priznaje. O svojim je obvezama vrlo odgovorno brinuo, čak i četvorke ispravljao na petice.

Nasilje - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Tog 15.-og veljače bio je dan kao i svaki drugi. Noć prije učio je za ispit, koji je tog dana i uspješno položio.

"I onda sam ga ja nagovorila da ode na fakultet, u menzu da pojede nešto", sa žaljenjem govori Ivana Moslavac, pa nastavlja: "I onda kad se vraćao nazad, onda su ga njih četvorica dočekali i napali."

Na studentskom kampusu, gdje je svakodnevno prolazio, dogodio se napad. Lovili su ga, u pokušaju bijega pao je niz stepenice i udario glavom. Ne samo da mu nisu pružili pomoć, već su ga dok je ležao u lokvi krvi i opljačkali.

Nasilje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

