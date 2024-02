Meloni na sastanku EU-a komentirala status Talijanke u mađarskom zatvoru: "Ovi su nas prizori potresli"

Mađarska je na meti kritika zbog tretmana Talijanke Ilarije Salis, uhićene zbog nasilja nad neonacistima u Mađarskoj. Ilaria je u sudnicu dovedena u okovima, požalila se da ćeliju dijeli sa štakorima i kukcima. Meloni je pokušala požuriti kontroverzni slučaj koji remeti odnose Rima i Budimpešte.

"To je zasigurno nešto što moramo provjeriti, ali moram istaknuti da to nije tretman rezerviran samo za tu uhićenicu. U nekim zapadnim zemljama uhićene se dovodi na sud. Kod nas to nije običaj, mi to ne radimo. Ovi su nas prizori potresli, ali u drugim suverenim državama i u drugim državama uključujući Zapad, to tako funkcionira. Ponavljam, to nije neuobičajeno", izjavila je Meloni.

