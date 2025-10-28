Melissa juri prema Jamajci: "Ovo je najekstremnije što se može dogoditi planeti. Stiže pravo čudovište"

Stižu prava čudoviša Uragan Melissa bit će među najrazornijim olujama na planetu kada stigne do Jamajke, rekao je viši voditelj Meteorološkog zavoda. "Ovo je otprilike najekstremnije što može biti za planet Zemlju", rekao je Aidan McGivern. "Ovakvi vjetrovi mogu uništiti zgrade, mogu uzrokovati velike poremećaje u opskrbi električnom energijom, opskrbi vodom, oni su pravi čudovišta". Rekao je da će na nekim mjestima pasti više od metra kiše - to je više nego što London dobije u cijeloj godini.

Premijer: Cijeli svijet moli za Jamajku Premijer Jamajke Andrew Holness uputio je dramatičan apel građanima: "Molim se na koljenima. Čini se da se cijeli svijet moli za Jamajku", poručio je. "Ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati uragan kategorije 5", rekao je. Više pročitajte OVDJE.

Rušenje zgrada, nestanke struje i prekid komunikacija Prema procjenama meteorologa, oluja bi mogla uzrokovati rušenje zgrada, nestanke struje i prekid komunikacija, što bi dovelo do izolacije brojnih zajednica.

"Balkon i zidovi vibriraju" Britanac Andrew Tracey na odmoru je na Jamajci razgovarao je sa Sky Newsom iz hotelske kupaonice, gdje mu je rečeno da ostane dok uragan ne prođe. Doetio je na karipski otok 20. listopada i trebao se vratiti kući jučer prije nego što mu je let otkazan; "Prije nekoliko sati vjetar je stvarno počeo jačati. Balkon i zidovi doista vibriraju zbog jačine vjetra. Vrlo je glasno, čak i sa zatvorenim vratima i svime, trenutno je vrlo intenzivno".

Pogodit će do do 1,5 milijuna ljudi na Jamajci Crveni križ je izjavio da se priprema za mogućnost da oluja izravno pogodi do 1,5 milijuna ljudi na Jamajci. "Krovovi će biti testirani, poplavne vode će porasti, izolacija će postati surova stvarnost za mnoge", rekao je Necephor Mghendi iz Crvenog križa. Za evakuirane iz najteže pogođenih područja postavljeno je više od 800 skloništa.

Oluja stoljeća Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da se očekuje katastrofalna situacija kada uragan Melissa stigne do Jamajke. "Za Jamajku će to sigurno biti oluja stoljeća", rekla je stručnjakinja za tropske ciklone Anne-Claire Fontan. Također je upozorila na katastrofalne poplave i klizišta s očekivanim olujnim udarima do 4 metra.