Medvedev žestoko zaprijetio: "Moguć je kraj europske civilizacije"

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zaprijetio je Njemačkoj "potpunim uništenjem".

U autorskom tekstu za ruski propagandni kanal RT bliski saveznik Vladimira Putina poručio je da Njemačku čeka izbor između rata i, kako je naveo, "sramotnog pokopa vlastite državnosti".

Dodao je da je ruska poruka njemačkim elitama jasna.

"Ako dođe do najgoreg scenarija, velika je vjerojatnost međusobnog uništenja, ali i kraja europske civilizacije, dok će naše postojanje opstati", napisao je Medvedev.

Medvedev je optužio Berlin za militarizam i želju za revanšizmom zbog poraza Njemačke u Drugom svjetskom ratu, prenosi Bild.

Tvrdio je i da je njemačko ujedinjenje pravno upitno, a kritizirao je i njemačko naoružavanje te povratak dobrovoljnog vojnog roka. "Militaristička Njemačka nije od koristi oslabljenoj Europi", napisao je, dodajući da je za Moskvu takva Njemačka "opasna i nepredvidiva".

U tekstu je prozvao i njemačkog kancelara Friedricha Merza te je optužio vladu da vodi njemačko gospodarstvo prema propasti.

Također je optužio Berlin da teži nuklearnom oružju, iako je Merz više puta odbacio takve tvrdnje. Medvedev je pritom poručio da bi i sama mogućnost da Njemačka nabavi nuklearno oružje za Kremlj mogla predstavljati povod za rat.

Upozorio je da bi sadašnji politički smjer mogao dovesti do "gotovo paklenih scenarija".

Medvedev je od 2008. do 2012. slovio za umjerenijeg političara i mogućeg reformatora Rusije, no nakon početka rata u Ukrajini 2022. postao je jedan od najglasnijih zagovornika oštre politike Kremlja.

Posljednjih godina više je puta prijetio nuklearnim napadima na zapadne prijestolnice, uključujući Berlin, London i Pariz.

Njegov tekst objavljen je dva dana prije obilježavanja Dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Rusiji.