Masakr u susjedstvu: Otac kamenom zatukao i ubio ženu i sina, kćeri se bore za život

Talijanska policija je na nogama. U gradu Beneventu dogodio se strašan obiteljski masakr.

Muškarac je kamenom zatukao i ubio svoju suprugu, zatim isto učinio i svojem sinu, dok je kći uspjela preživjeti sumanuti napad.

Prema izvještaju talijanske policije, 57-godišnji Salvatore Ocone u utorak je u obiteljskoj kući nakon svađe do smrti kamenom prebio suprugu Elisabettu (49). Zatim je u automobil utrpao djecu, Cosima i Antoniju i pobjegao.

Sina Cosima također je zatukao kamenom do smrti, dok je Antonia teško ozlijeđena.

Policiju je alarmirao susjed koji je pronašao tijelo žene oko 9:30 u njihovoj kući. Opsežna potraga za ubojicom trajala je punih 13 sati nakon kojih je Salvatore lociran i uhićen na licu mjesta. Kći Antonia prevezena je u bolnici i trenutačno je u kritičnom stanju.

Salvatore je osumnjičen za teško dvostruko ubojstvo, pokušaj ubojstva i otmicu te se nalazi u pritvoru u zatvoru u Campobassu, javlja AGI.

Krvavi kamen pronađen je nedaleko od obiteljske kuće.