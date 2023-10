Majka troje djece od naknade za nezaposlene mjesečno uštedi i 1000 eura: "Ne radim jer mi je ovo isplativije"

Obitelj Angeline Nitschke (30) prima građansku naknadu (Bürgergeld) oko godinu i pol. Otad su uspjeli uštedjeti čak 8485 eura. U nekim mjesecima uštede i do 1000 eura.

Angelina i njezin suprug imaju troje djece, a suprug ima i sina iz prvog braka. Svi zajedno žive u istom kućanstvu. Mjesečna su im primanja 2200 eura. U to ulaze građanska naknada, dječji doplatak (Kindergeld) i roditeljski doplatak (Elterngeld). Ne plaćaju stanarinu, nemaju dodatne troškove, a zdravstveno osiguranje imaju temeljem nezaposlenosti.

Za njemačke je medije otkrila kako je uspjela toliko uštedjeti. Angelina koristi tzv. metodu omotnice. Slijedi strogi plan štednje. Odredila je iznos koji mjesečno smije potrošiti za određenu stavku i toga se pridržava. Na primjer, za sokove su namijenili 20 eura mjesečno, za slatkiše isto toliko, i niti euro iznad tog iznosa, piše Fenix Magazine.

Ako od 20 eura namijenjenih za sokove ostane dva eura, stavlja ih u posebnu omotnicu.

"U prosincu 2022. skupljala sam boce i novac stavljala na stranu. Na kraju je to bilo 220 eura s kojima je cijela obitelj provela jedan dan u lunaparku. Ne bacam niti jednu bocu. Poanta je da se ne smijete smatrati žrtvom", rekla je.

Obitelj je u veljači dobila građansku naknadu i dječji doplatak za muževa sina. Tada su počeli i s metodom omotnice.

Za hranu izdvaja 115 eura tjedno.

Na pitanje kako to da radije prima pomoć nego da ide raditi, Angelina je odgovorila kako im je to trenutačno isplativije.

No obitelj ipak ne planira dugoročno primati naknadu. Angelinin suprug školuje se za informatičara, a kad se zaposli, prema njihovim procjenama, trebao bi primati plaću od 3000 eura. To znači, kaže Angelina, da bi mogli živjeti kao prosječna njemačka obitelj.

Otkrila je i kako je obitelj postala primatelj pomoći.

"Moj suprug radio je kad sam treći put ostala trudna. No trudnoća je bila rizična, pa se nisam mogla brinuti o djeci. Suprug je na svom radnom mjestu tražio fleksibilnije radno vrijeme. Kako to nije uspio dobiti, morao je napustiti posao da bi se brinuo o djeci. U to sam vrijeme i ja radila u trgovini dok sam mogla. No morala sam prestati i tako smo postali primatelji Bürgergelda", otkrila je Angelina.