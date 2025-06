Pred nama je promjena vremena: Meteorolog Dnevnika Nove TV donosi više detalja

Prati nas sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Vikend je lijep, ugodan, atmosfera stabilna. U polju smo povišenog tlaka, frontalni sustavi se još uvijek zadržavaju dalje od naših krajeva, no to tako neće biti još dugo.

Naime, ova fronta koja se vidi na našoj sinoptičkoj karti približit će nam se u ponedjeljak, pa će na početku novog tjedna vrijeme biti promjenjivije, uz mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Ipak, dosta sunčana vremena nas očekuje i u nadolazećem razdoblju, a nakon minimalnog osvježenja, od sredine tjedna ponovno posvuda i vruće.

Nedjelja ujutro bit će sunčana. Na moru mjestimice slaba do umjerena bura ili burin, na kopnu vjetar slab. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti većinom između 12 i 16, a na Jadranu 20 i 25 stupnjeva.

Poslijepodne, na nebu tek poneki oblak: zadržat će se sunčano, bez vjetra, te u središnjoj Hrvatskoj vruće uz temperaturu od 30 do 33 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će također prevladavati sunčano, te većinom vruće, u najtoplijem dijelu dana uz 30-ak stupnjeva: u hladu. Na suncu je to i nekoliko više.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dosta sunca. U gorju mjestimice tek umjerena naoblaka, a u Gorskom kotaru pri tom postoji mala mogućnost i za kratkotrajan pljusak. Na sjevernom Jadranu prema večeri postupan porast naoblake kao najava promjene u ponedjeljak.

Danju će uglavnom puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj, od 28 do 31, a na sjevernom Jadranu 30-ak do 32 stupnja.

U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće. Ujutro burin, danju maestral, a temperatura u najtoplijem dijelu dana većinom od 30 do 34 stupnja. More je sve toplije, ovog vikenda od 23 do čak 26 stupnjeva: upravo toliko je u subotu izmjereno u Puli i Splitu. UV indeks će i dalje u našem dijelu Europe biti vrlo visok.

U ponedjeljak će se u blizini Hrvatske nalaziti fronta pa će u kopnenom području biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku te nestabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, najizglednije u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj: lokalno izraženiji. U utorak pljuskova može biti uglavnom u istočnim predjelima. Uz sjeverac će malo osvježiti, no već od srijede, uz obilje sunca ponovno će u većini krajeva biti vruće.

I na Jadranu u ponedjeljak, uglavnom na sjevernom dijelu može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Tijekom dana će podno Velebita zapuhati bura. Navečer i jak sjeverozapadnjak. U utorak, malo promjenjivije i burno, uz lokalne pljuskove uglavnom u Dalmaciji, ali i dosta sunčanih razdoblja. Temperatura se neće značajnije mijenjati, poglavito na jugu gdje će se svih dana zadržati vruće.

Potom nas sve do kraja sljedećeg tjedna očekuje većinom sunčano, vrlo toplo te vruće, iako bit će šansi i za poneki pljusak s grmljavinom: uglavnom lokalno, rijetko, uz dnevni razvoj oblaka.