Hoće li 20.000 pacijenata ostati bez usluga medicinskog laboratorija? "Bit će najteže onkološkim bolesnicima, trudnicama i maloj djeci"

Hoće li Imoćani ostati bez medicinskog laboratorija? Voditeljica laboratorija u Imotskom odrađuje posljednje smjene prije odlaska u mirovinu.

"Promjena će biti strašna. Zato što smo mi imali takav laboratorij koji je bio dostupan ljudima i u jutarnjim i popodnevnim satima. Bit će najteže onkološkim bolesnicima, trudnicama i maloj djeci", rekla je specijalistica medicinske biokemije Jadranka Babić iz Doma zdravlja.

Od Nove godine uzorci će se uzimati samo rano ujutro i slati na analizu u Split.

"Ali to nije najbolje rješenje. Najbolje rješenje je da tu bude čovjek koji će pratiti i predanalitiku, analitiku i postanalitiku", naglasila je.

Bez ove usluge moglo bi ostati više od dvadeset tisuća pacijenata.

"Bude vam sto pedeset ljudi svaki dan, ako ne i više. Očekujem da nam netko tu dođe. Mi bi ga srcem prigrlili", rekla je laborantica Anita Jović.

A već u studenom tražit će ga putem natječaja.

"Očekujem da će se javiti jer sam kontaktirao već neke magistre biokemije. I ako se njima ponude nekakvi bolji uvjeti za dolazak i rad u Imotskom onda očekujem da ne bi trebalo bit ni tih ispada", rekao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Sama vijest naljutila je pacijente.

"To bi bilo na neki način veliki nedostatak Imotskom", rekao je Stanko. "Neka dadu čoviku stan, dobru plaću i onda će čovik radit ode", kaže Višnja.

Baš kao što se Ivana nakon tri godina rada u Zagrebu odlučila na promjenu.

"Tako sam vidjela natječaj u Makarskoj. Taj natječaj je bio i prije, ali novost u ovom natječaju je bio što je bio i smještaj unutar ugovora kojeg bi kao Grad isfinancirao", rekla je Ivana Babić, magistrica medicinske biokemije.

Gradskim stanovima ovdje su riješili i problem deficitarnog kadra u pedijatriji i radiologiji. Sufinanciraju i preglede stručnjaka koji im dolaze iz KBC-a Split.

"Mi izdvajamo nekakvih 300.000 eura za takve usluge godišnje. Sad vi kad to anticipirate na sljedećih pet godina to vam je jedan vrtić ili dom umirovljenika. A moramo biti svjesni da je to obveza Županije, da se razumijemo", kaže Zoran Paunović, gradonačelnik Makarske.

Licitacije boljim uvjetima u zdravstvu očito postaju hrvatska realnost.

"To je jedini način kako mlade ljude koji nisu iz tih krajeva da dođu raditi u te krajeve. Treba li povrh toga i neka novčana stimulacija, to je pitanje lokacije i stručnjaka koji je potreban", kaže Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja.

"U suprotnom možemo se pozdraviti sa stupnjem zdravstvene zaštite na koji smo naviknuti", istaknuo je na kraju reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

