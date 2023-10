Prvo ubijen pa misteriozno nestala njegova oporuka: Djeca, bivša supruga i ljubavnica u žestokoj borbi oko golemog bogatstva

Vladimir Šerbakov (56) bio je pod istragom Kremlja zbog optužbi za prijevaru kada je preminuo u lipnju 2017. godine. Bio je elitni član londonskih privatnih klubova, a za sobom je ostavio bogatu ostavštinu.

Brigita Morina (42), djevojka ruskog tajkuna koji je misteriozno umro 2017. godine upletena je u pravnu bitku s njegovom bivšom suprugom te djecom oko njegove nestale oporuke od oko 114 milijuna eura, a koja uključuje i prava na vilu u Surreyu vrijednu gotovo 14 milijuna eura.

Oporuka je napisana dvije godine prije njegove smrti i prema njoj većina toga pripada Morini i djeci, ali je nestala. Djeca vjeruju da ju je sam Šerbakov potrgao kako se Morina nakon njegove smrti ne bi okoristila, dok ona tvrdi da brat i sestra sudjelovali u misterioznom nestanku oporuke.

Morinin odvjetnik Hodge Malek je na suđenju rekao da je oporuka postojala nakon smrti Šerbakova te da je u nepoznatom trenutku pronevjerena i zataškana, a da su određene osobe, misleći pritom na djecu, ponudile predati je ako Morina plati znatnu svotu otkupnine.

Malek je naglasio i da je Šerbakova bivša supruga s djecom više puta prijetila Morini te da su njihov odnos okarakterizirali kao aferu ili romantičnu vezu, javlja Daily Mail.

Odvjetnik je dodao i da je odnos između Šerbakova i djece bio zategnut do njegove smrti te da se on ranije pobrinuo za njih financijski. Ipak, djeca su tvrdila da se odnos 2015. godine popravio, a da je oporuka uništena s namjerom da se opozove. Oni žele da se proglasi da je on imao prebivalište u Belgiji u trenutku smrti i da je umro bez oporuke.

Još nije službeno otvoren dokazni postupak u suđenju za koje se očekuje da će trajati dva tjedna.