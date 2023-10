Trump opet briljira: Ne samo da je Orban predsjednik Turske nego i Mađarska graniči s Rusijom

Ni tjedan dana nije prošlo nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump pobrkao Mađarsku i Tursku, a sad se pokazalo da ne zna ni gdje se Mađarska nalazi.

Naime, nakon što je prvo mađarskog premijera Viktora Orbana nazvao čelnikom Turske, ispravio se, ali je grešku oko toga gdje se Mađarska nalazi ponovio.

"Je li itko ikada čuo za Viktora Orbana? On je šef Mađarske. Mađarska je između Ukrajine i Rusije", rekao je Trump tijekom nedjeljnog skupa u Sioux Cityju u Iowi.

Trump shows his ignorance with European geography. Hungary does not share a border with Russia. (Video: RSBN) pic.twitter.com/EzhzEVGbSu