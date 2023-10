FOTO/VIDEO Užas u Gazi: "Djeca piju slanu vodu, ubijaju ih, ranjavaju i sakate" - SAD: "Rizik od širenja rata je sve veći"

Tijek događaja:

7:50 Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su tijekom noći ubile desetke Hamasovih boraca u jeku intenziviranja svojih kopnenih operacija u Gazi: "Tijekom sukoba s teroristima u Pojasu Gaze, IDF-ove trupe ubile su desetke terorista koji su se zabarikadirali u zgradama i tunelima i pokušali napasti naše snage. U jednom incidentu, IDF-ov zrakoplov napao je lokaciju unutar zgrade koja pripada terorističkoj organizaciji Hamas, u kojoj je bilo više od 20 Hamasovih terorističkih operativaca."

7:40 Hezbolah, oružana skupina sa sjedištem u južnom Libanonu, objavila je da je oborila izraelsku bespilotnu letjelicu iznad Khiama, oko pet kilometara od granice s Izraelo, što je prvi put da je iznijela takvu tvrdnju tijekom nedavnih borbi, piše BBC. Dron je viđen kako pada na izraelski teritorij, tvrdi Hezbolah.

7:30 Djeca se suočavaju s katastrofalnom situacijom u Gazi, a roditeljima ne preostaje ništa drugo nego da im daju slanu vodu, navodi UN-ova agencija za pomoć djeci UNICEF, javlja France24. Toby Fricker, glasnogovornik UNICEF-A, podsjetio je da su nestašice postojale u Gazi čak i prije nego što je sadašnji sukob podignut na novu razinu.

Fricker je pozvao na trenutni humanitarni prekid vatre i povećanje količine pomoći u Gazi na trajnoj osnovi: "Ono što sada vidimo na svakodnevnoj bazi je da djecu ubijaju, ranjavaju i sakate. Prioritet broj jedan je zaštititi dječje živote i održati djecu na životu."

UNICEF is calling for all access crossings into Gaza to be opened for a safe, sustained and unimpeded access of humanitarian aid, including water, food, medical supplies, and fuel. pic.twitter.com/5wBucNV3oy