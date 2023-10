Užas pred našim očima: U samo tri tjedna u Gazi je ubijeno više djece nego u sukobima širom svijeta u cijeloj 2022.

U posljednja tri tjedna u pojasu Gaze ubijeno je više djece nego u bilo kojem drugom oružanom sukobu godišnje od 2019., upozorila je međunarodna organizacija Save the Children.

Pozivajući se na brojke Ministarstva zdravstva Gaze, organizacija je navela da je od 7. listopada u Gazi do ubijeno 3195 djece. Crna brojka je objavljena u nedjelju, a do ponedjeljka poslijepodne taj se broj popeo na 3457.

Još 33 djece ubijeno je na okupiranoj Zapadnoj obali, a 29 djece ubijeno je u Izraelu, priopćila je organizacija, koja se pozvala na podatke lokalnih zdravstvenih vlasti.

