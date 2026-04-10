Europski čelnik pozvao Trumpa na privatnu večeru: Otkriveno što stoji iza poziva

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na večeru u palači Versailles dan nakon samita G7 sredinom lipnja.

Francuska je domaćin ovogodišnjeg summita G7, koji će se od 15. do 17. lipnja održati u Evian-les-Bainsu, u podnožju francuskih Alpa. Macron je, prema izvorima, već prilagodio termin samita kako bi se izbjeglo preklapanje s događajem mješovitih borilačkih vještina koji Trump organizira u Bijeloj kući 14. lipnja, na svoj 80. rođendan.

No još nije jasno hoće li Trump uopće sudjelovati na samitu G7, a kamoli prihvatiti poziv za večeru u Versaillesu, na koju, prema dostupnim informacijama, nisu pozvani ostali čelnici G7, piše Reuters. Ako Trump ne dođe, to bi bio neugodan udarac za Macrona i moglo bi baciti sjenu na samit, posebno jer američka administracija sve otvorenije dovodi u pitanje važnost takvih međunarodnih susreta.

Večera u Versaillesu, raskošnoj palači iz 17. stoljeća, trebala bi istaknuti povijesne veze Francuske i SAD-a uoči 250. obljetnice američke neovisnosti 4. srpnja. Poziv je potvrdio i visoki dužnosnik Bijele kuće, koji je rekao da Macron jako želi Trumpov dolazak, ali i da američki predsjednik još nije odlučio hoće li doći na samit. Macronov ured nije želio komentirati navode o večeri. Francuski dužnosnik upoznat s pripremama rekao je da Macron razmatra i bilateralni susret s Trumpom tijekom samita, no detalji i termin još nisu potvrđeni.