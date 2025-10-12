Lukašenko upozorio: "Ukrajina bi mogla nestati kao država. Problem je u Zelenskom"

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko upozorio je da bi Ukrajina mogla prestati postojati kao država, pa ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prema njegovim riječima, "mora sjesti za pregovarački stol i djelovati hitno".

Lukašenko je rekao da je ranije bio sklon okrivljavati europske čelnike i Europu zbog njihove nesposobnosti da postignu dogovor, no posljednjih dana navodno prima gomilu informacija prema kojima "problem nije u Sjedinjenim Državama, koje su vrlo zainteresirane da se ide naprijed, niti u Rusiji, koja je spremna ići naprijed, niti u europskim čelnicima, nego u Volodimiru Zelenskom".

Bjeloruski čelnik smatra da bi se na Zelenskog mogao izvršiti snažan pritisak, nakon čega bi se, kako kaže, "pod tim pritiskom donijele odgovarajuće odluke", javlja Pravda.

"Potrebno je djelovati hitno. Rusija napreduje na bojišnici, i to govorim odgovorno jer to promatram svakoga dana, a to bi moglo dovesti do nestanka Ukrajine kao države", poručio je Lukašenko.

"Scenarij je vrlo ozbiljan. Želio bih da ukrajinski predsjednik posluša moje prijedloge i shvati da Ukrajini nitko neće donijeti sreću osim slavenskih država, zato je potrebno sjesti i pregovarati", rekao je Lukašenko.

Komentirajući mogućnost da Sjedinjene Države Ukrajini isporuče krstareće projektile dugog dometa Tomahawk, Lukašenko je poručio da se "u tom pogledu treba smiriti“.

"Naš prijatelj Donald Trump ima određenu taktiku u rješavanju najvažnijih pitanja. Zato ponekad vrši pritisak na odgovarajuće institucije i ljude, ponekad djeluje oštrije, a zatim se malo povuče. Dakle, ne treba doslovno shvaćati da će sve to sutra biti pokrenuto", dodao je.

Unatoč tome, upozorio je da za svaki otrov postoji protuotrov.