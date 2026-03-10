Oštra poruka iz Pentagona od ministra rata: "Slijede smrt, vatra i bijes, ovo nije 2003. godina"

Američka vojna operacija Epic Fury (Epski bijes) ulazi po najavama Petea Hegsetha u svoju najrazorniju fazu. Ministar obrane/rata potvrdio je kako američke snage upravo provode "najintenzivniji dan udara unutar Irana", s najvećim brojem uključenih lovaca, bombardera i najpreciznijim obavještajnim podacima do sada.

Najdramatičniji dio medijskog istupa odnosio se na strateški ključan Hormuški tjesnac, uski pomorski prolaz kroz koji dnevno prođe oko 21 milijun barela nafte, odnosno petina svjetske trgovine naftom.

Hegseth je izravno ponovio prijetnju predsjednika Donalda Trumpa, poručivši da će SAD donijeti "smrt, vatru i bijes" u Iran ako se blokada nafte nastavi, upozorivši da će Teheran u tom slučaju biti udaren "20 puta jače".

Na pitanje novinara postoji li mogućnost da američka vojska počne pratiti i štititi trgovačke brodove kroz tjesnac, ministar je odgovorio kako Washington "razmatra niz opcija za uspostavu vojnih uvjeta koji bi to omogućili".

Uništeno 5000 meta, iranska mornarica na koljenima

General zračnih snaga Dan Caine iznio je konkretne i razorne brojke vojne kampanje koje je i CENTCOM jutros objavio:

Do sada je pogođeno više od 5000 ciljeva.

Potopljeno je više od 50 iranskih vojnih brodova (skok s 30 potopljenih brodova zabilježenih prošlog četvrtka).

Iranski napadi balističkim projektilima pali su za 90 posto, a napadi dronovima za 83 posto od početka rata 28. veljače.

Hegseth je naglasio kako ove brojke dokazuju "snažne dokaze degradacije" iranskih vojnih sposobnosti, dodajući da su iranski napadi svedeni na minimum te da je krivulja njihovih kapaciteta "pala na ravnu crtu".

"Ovo nije 2003., ti dani su gotovi!"

Ministar, koji je Pentagon u jednom trenutku znakovito nazvao "Ministarstvom rata", oštro je odbacio usporedbe s dugotrajnim ratovima u Iraku i Afganistanu, distancirajući se od administracija Georgea W. Busha i Baracka Obame.

"Ovo nije 2003. godina. Nije ni blizu. Naša generacija vojnika neće dopustiti da se to ponovi, a neće ni ovaj predsjednik koji je jasno kampanju vodio protiv takvih beskrajnih, maglovitih misija. Ti dani su gotovi," oštro je poručio Hegseth.

Dodao je da SAD pobjeđuje "odlučno, s brutalnom učinkovitošću i potpunom zračnom dominacijom", ali i naglasio da mu je "ogromna žrtva" poginulih američkih vojnika duboko u mislima.

Iako je Donald Trump nedavno izjavio da su vojni ciljevi "prilično ispunjeni" i da će rat "uskoro završiti", Hegseth je bio oprezan oko konkretnih datuma.

"Nećemo odustati dok neprijatelj ne bude potpuno i odlučno poražen. Ali to ćemo učiniti prema našem rasporedu i kada mi to odaberemo. Naša volja je beskrajna, a u konačnici predsjednik donosi odluku o završetku tih ciljeva."

Na kraju brifinga, novinari su Hegsetha upitali za komentare o navodnim ozljedama novog iranskog vrhovnog vođe, Modžtabe Hameneija. Ministar je odbio izravno komentirati njegovo zdravstveno stanje, ali mu je poslao jasnu poruku – poručio je da bi mu "bilo mudro da posluša" Trumpovo upozorenje o odustajanju od nuklearnog oružja.