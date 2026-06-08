Koristite Google Chrome? Onda možda imate i nepozvanog AI "gosta" na računalu, evo kako riješiti problem

Digitalna pohrana na osobnim uređajima možda se smanjuje zbog nenajavljenog gosta, koji dolazi iz Googlea. Nedavna otkrića pokazuju da Google Chrome automatski instalira Gemini Nano, model umjetne inteligencije od 4 GB, na tvrde diskove različitih korisnika, ali bez traženja njihovog prethodnog pristanka.

Za razliku od umjetne inteligencije temeljene na radu u računalnom oblaku, Gemini Nano dizajniran je za lokalno funkcioniranje na hardveru poput prijenosnih računala i pametnih telefona. Upravlja specifičnim zadacima poput izrade tekstualnih poruka, sažimanja snimanja i identificiranja lažnih telefonskih poziva.

Alexander Hanff, švedski računalni znanstvenik i zagovornik privatnosti korisnika čije je djelovanje primarno usmjereno na europsko i globalno tržište, objašnjava da Chrome nije tražio dopuštenje korisnika i da Chrome to ne otkriva korisnicima, što znači da se preuzimanje Geminija Nano u potpunosti odvija perfidno, u pozadini, piše portal CNET. Prema Hanffu, instalacija se pokreće samo ako određeni uređaj zadovoljava potrebne hardverske kriterije, iako ukupan broj pogođenih korisnika ostaje neotkriven.

Stručnjaci koji zagovaraju privatnost korisnika upozoravaju da bi to diskretno iskorištavanje imovine i privatnosti korisnika moglo biti u suprotnosti s postojećim zakonima o zaštiti podataka. Dok Chrome ima AI Mode opciju u web pregledniku, taj alat usmjerava upite na vanjske poslužitelje. Gemini Nano, s druge strane, trajno se nalazi na lokalnom disku korisnika.

Korporativno opravdanje

Reagirajući na navedeno otkriće, glasnogovornik Googlea izjavio je za CNET da je model programiran da se "automatski deinstalira ako uređaj nema dovoljno resursa, kao što su procesorska snaga, memorija, prostor za pohranu ili propusnost mreže". Dodatno je pojasnio i nedavne prilagodbe tvrtke većoj kontroli od strane korisnika. "U veljači smo počeli uvoditi mogućnost da korisnici jednostavno isključe i uklone model izravno u postavkama Chromea", rekao je i dodao da se "nakon što se onemogući, model više neće preuzimati niti ažurirati".

Kako se zaštititi?

Korisnici mogu provjeriti prisutnost Gemini Nano pronalaženjem mape "OptGuideOnDeviceModel" i određene datoteke pod nazivom "weights.bin". Za korisnike Maca, to se nalazi u direktoriju Podrška aplikacijama u biblioteci Google Chromea. U operativnom sustavu Windows, put se nalazi unutar mape Lokalni (Local) AppData.

Da bi uklonili Googleov Gemini Nano iz Windows sustava, korisnici moraju isključiti opciju "Umjetna inteligencija na uređaju" u postavkama sustava web preglednika Chrome, a zatim pristupiti adresi "chrome://flags" kako bi onemogućili "Vodič za optimizaciju na uređaju". Nakon potpunog ponovnog pokretanja preglednika, lokalna mapa "OptGuideOnDeviceModel" mora se ručno izbrisati.

Za one koji traže konačno rješenje, Hanff predlaže da je najjednostavnija metoda za uklanjanje modela potpuna deinstalacija web preglednika Chrome.