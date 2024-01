Očajni pokušaji da izbjegne suđenje: Muškarac optužen za silovanja lažirao smrt, njegov novi plan je još biziarniji

U američkoj saveznoj državi Utah traje suđenje muškarcu zbog više optužbi za silovanje.

Škotski sud u kolovozu 2023. odredio je da se 36-godišnjem muškarcu nastavi suđenje u SAD-u gdje je optužen za silovanje koje je navodno počinio 2008. godine u gradu Oremu, u blizini Salt Lake Cityja. Optužen je i za još jedno silovanje u okrugu grada. Prema informacijama škotskog suda, optuženi se predstavio kao Nicholas Alahverdian.

Nakon što je uhićen 2021. predstavio se kao siroče iz Škotske koje nikad nije bilo u SAD-u. No istražitelji tvrde da se radi o Amerikancu koji je pobijegao u Irsku i Škotsku kako bi izbjegao suđenje zbog optužbi koje su protiv njega podignute te da je čak lažirao vlastite osmrtnice.

Na suđenju ovoga tjedna u Uti muškarac se predstavio kao Englez imenom Arthur Knight Brown. Pričao je britanskim naglaskom te naveo datum rođenja u britanskom formatu, drugačiji od onog koji je poznat istražiteljima.

Suđenju u Americi, gdje je istražiteljima poznat pod imenom Nicholas Rossi, prisutvovao je putem videa, a na licu je nosio masku za kisik, piše CNN. Nije imao svog pravnog zastupnika.

A fugitive is accused of faking his own death and fleeing the U.S. in hopes of avoiding rape charges in Utah. In court Tuesday, in an apparent British accent, he denied he was the suspect. https://t.co/lapUun0Osm