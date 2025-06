Vojna parada i masovni prosvjedi na Trumpov rođendan, šerif zaprijetio: "Ubit ćemo vas..."

Američki predsjednik Donald Trump u subotu obilježava 79. rođendan velikom vojnom paradom u Washingtonu, a za to vrijeme milijuni Amerikanaca planiraju izaći na ulice diljem zemlje.

Organizatori najavljuju da bi to mogao biti najsnažniji iskaz otpora protiv njegove administracije otkako je preuzeo dužnost u siječnju.

Najavljeno je više od 2000 prosvjeda diljem svih 50 saveznih država u sklopu pokreta No Kings, čiji je cilj, prema riječima organizatora, odbacivanje "autoritarnosti, politike koja pogoduje milijarderima te militarizacije demokracije".

Masovni prosvjedi reakcija su na vojnu paradu povodom 250. obljetnice osnutka američke vojske koja se poklapa s Trumpovim rođendanom.

Posebna pažnja usmjerena na Los Angeles

Posebna pažnja ovih je dana usmjerena na Los Angeles, gdje je Trump naredio raspoređivanje Nacionalne garde i marinaca, kao odgovor na masovne prosvjede protiv racija usmjerenih na migrante. Organizatori tvrde da je taj potez dodatno potaknuo građane da se usprotive autoritarnosti.

Američka vojska Foto: Afp

Prosvjedi se održavaju u brojnim gradovima, uključujući New York, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas i Washington, DC, dok administracija dodatno naglašava vojnu silu protiv vlastitih građana, piše CNN.

Ministar obrane Pete Hegseth naznačio je da bi naredba kojom je Nacionalna garda poslana u Los Angeles mogla poslužiti kao presedan i za druge savezne države. Guverner Teksasa Greg Abbott već je rasporedio Nacionalnu gardu uoči najavljenih prosvjeda, uključujući događaj No Kings u San Antoniju.

Drugi val nezadovoljstva

Guverner Missourija Mike Kehoe aktivirao je Nacionalnu gardu u toj državi "kao mjeru opreza zbog sve većih nereda diljem zemlje". "Poštujemo i branit ćemo pravo na miran prosvjed, ali nasilje i bezakonje nećemo tolerirati," poručio je Kehoe u priopćenju.

Iako subotnji prosvjedi nisu prvi val nezadovoljstva Trumpovom politikom, organizatori očekuju da će sadašnji odaziv nadmašiti sve prethodne.

"Čak i konzervativne procjene govore da se u travnju odazvalo 3,5 milijuna ljudi. To je već 1 % populacije SAD-a," izjavio je Ezra Levin, suizvršni direktor organizacije Indivisible, koja stoji iza pokreta No Kings. "Sada smo na putu da to premašimo za još nekoliko milijuna. Ovo je povijesno."

Procjene govore da bi Trumpova parada, koja uključuje 3,2 milijuna kilograma vojne opreme i oružja, mogla koštati i do 45 milijuna dolara. Organizatori su stoga odlučili većinu prosvjeda održati izvan Washingtona kako bi skrenuli pozornost s parade.

Prosvjedi u svim saveznim državama

Glavni prosvjed održat će se u Philadelphiji, gdje se očekuje između 60.000 i 80.000 ljudi. U New Yorku su vlasti također najavile da su spremne za prosvjede.. "New York je simbol demokracije i to uključuje pravo na miran prosvjed," rekao je gradonačelnik Eric Adams na konferenciji za novinare u petak.

Prosvjedi u Washingtonu Foto: Afp

"Očekujemo velik broj ljudi na ulicama i 34.000 pripadnika njujorške policije će štititi sve – bilo da prosvjeduju ili idu na posao," dodao je.

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass pozvala je prosvjednike na mirno okupljanje, upozorivši da ne daju "povod za raspoređivanje vojske". Policijski sat koji je uveden u dijelu grada i dalje je na snazi.

Događaji No Kings održat će se u svih 50 saveznih država, a samo u Kaliforniji planirano je više od 200 njih. Veliki odaziv očekuje se i u Phoenixu, Houstonu, Atlanti, Charlotteu i Chicagu, navode organizatori.

I druge organizacije pripremaju dodatne prosvjede, što bi moglo povećati ukupni broj sudionika.

"Nećemo se igrati"

Zbog rasta političkih tenzija, mnogi gradovi već svjedoče okupljanjima, a vlasti upozoravaju da neće tolerirati nasilje. Glavni državni odvjetnik Južne Karoline Alan Wilson nazvao je prosvjednike "radikalnim antiameričkim skupinama" i upozorio da će svi koji napadnu policiju ili uništavaju imovinu biti procesuirani.

Američka vojska Foto: Afp

Šerif okruga Brevard na Floridi, Wayne Ivey, rekao je da su mirni prosvjedi dio demokracije pa zaprijetio: "Ako bacite ciglu, molotovljev koktel ili uperite pištolj u nekog od nas, obavijestit ćemo vašu obitelj gdje može pokupiti vaše ostatke – jer ćemo vas ubiti. Nećemo se igrati", poručio je Ivey.

Guverner Floride Ron DeSantis je poručio da vozači neće biti odgovorni ako udare prosvjednike u samoobrani. "Ako se nađete u autu, a gomila vam okruži vozilo i prijeti vam, imate pravo pobjeći. Ako nekoga udarite u tom procesu, to je njihova odgovornost," rekao je DeSantis.

U Chicagu, demokratski gradonačelnik Brandon Johnson izjavio je da će grad osigurati pravo na okupljanje, uz što manji utjecaj na svakodnevni život građana.

Organizatori ističu da su u kontaktu s lokalnim vlastima kako bi događaji prošli mirno i sigurno. Njihova poruka predsjedniku na njegov rođendan glasi: "U Americi ne priznajemo kraljeve."