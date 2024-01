Kopa bez dozvole, a susjedi strahuju za vlastiti život: "Pobit će nas, nemoj više molim te"

Svi u okolicu u strahu su da će im se kuće srušiti zbog neodgovornog susjeda koji bez dozvole obavlja iskope. Na teren su izašle i građevinska i rudarska inspekcija, kao i komunalno redarstvo.

Svi oni tvrde da odgovoran je onaj drugi, nije naša nadležnost, a opasnost od klizišta sve je veća. I dok nadležni prebacuju odgovornost jedni na druge, susjed i dalje kopa i odvozi zemlju. Potražila ga je ekipa Provjerenog, no pred kameru nije htio, ali je rekao: "Kopat ću i dalje, sve dok mu ne dođem do kuće, i to slobodno objavite na televiziji".

Kako je moguće da baš svi peru ruke od ovog? I da to nije ničiji posao! Što ako se dogodi ono od čega naši sugovornici strahuju? Priču donosi reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić.

Iskopima, bez ikakve dozvole, elaborata, projekta...

"On jedan moment kaže ja ću tebi srušit cijelo brdo", rekao je Milan Grubor.

Brdo na kojem se nalazi njihova kuća polako nestaje jer susjed ispod kopa i odvozi zemlju.

"Netko će stradat u tome, drugačije neće", poručio je Grubor.

"Jadno se osjećam. Preko noći ne mogu spavati. Kad je lijepo vrijeme i Bože pomozi, ali kad je kiša znači onda je katastrofa", dodala je Jadranka Grubor.

Strahuju da će im se kuća doslovce srušiti niz padinu. Obratili su se svima za koje su mislili da će im pomoći. Onima koji bi za ovakve slučajeve trebali biti nadležni.

"Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji za navedeno je nadležno Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave". "Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor nije nadležan za provedbu nadzora u predmetnom slučaju". "Inspekcijskim nadzorom nisu utvrđene povrede odredaba Zakona o rudarstvu", bile su poruke institucija.

Čovjeka koji obavlja iskope bez ikakve dozvole nitko nije zaustavio, a on poručuje "s iskopima neću stati, recite mu da ću mu kopati skroz do kuće". I ne samo da hoće, već čini se i može jer oni koji bi ovome trebali stati na kraj odgovornost prebacuju jedni na druge.

Milan Grubor vlasnik je zemljišta i kuće u Dvoru na Uni. Zemljište ispod njegovog, vlasništvo je Bojana Basraka, lokalnog poduzetnika, vlasnika tvrtke za cestovni promet. Prije dvije godine Bojan Basrak počinje kopati padinu na kojoj se nalazi Milanova kuća.

"Nije to ni bilo tako strašno pa sam mislio ajde to će ostati na tome, napravit će nekakav zid potporni da mogu prolaziti do svog objekta i tako. Međutim nakon evo dvije godine koliko ima, počelo je ponovo", istaknuo je Grubor.

S vremenom je shvatio da radovi ne prestaju i da zasjek postaje sve veći.

"Pa sam ga odmah uvečer nazvao i zamolio 'pa daj nemojte, nema to svrhe', 'pa ja neću, pa što je tebi pa nemoj se bojati pa ja znam'. Sve fino da bi ja sutradan otišao raditi, on bi opet kad mene nema.

Pobit ćeš nas, što je tebi. Nije to vrijedno toga. 'Ma neće pa vidiš li ti kakav je to sastav tla, pa neće to nikud, pa ja ću tu ovo da mogu okrenuti kamion'. Pa daj nemoj molim te više, pa dobro neće. Treći dan opet", ispričao je Grubor.

Pozvao je policiju. Iz policijske uprave potvrdili su kako je policija u dva navrata postupala u vezi izvođenja radova te je u oba slučaja dopisom obavijestila Državni inspektorat. Milan se potom za pomoć obratio općini Dvor.

"Pročelnica, službenica koja je u opisu tog radnog mjesta je izišla na teren i napravila zapisnik. Napravila fotodokumentaciju i to je proslijedila građevinskoj inspekciji i proslijedila na državni inspektorat", izjavio je Nikola Arbutina, načelnik Općine Dvor.

Na teren izlazi građevinska inspekcija, ispostava Sisak. Utvrđuje kako je Bojan Basrak izveo zahvat u prostoru i to strojno uklanjanje dijela zemlje te time formirao zasjek. No u dopisu stoji kako se ne radi o građenju i slučaj ponovno prebacuju na Općinu.

"Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji članku 2. stavak 4. točka 3. za navedeno je nadležno Upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. Slijedom navedenoga građevinska inspekcija je o navedenom obavijestila Općinu Dvor, Jedinstveni upravni odjel", poručili su iz Državnog inspektorata.

Dakle, slučaj su proslijedili komunalnom redaru. S obzirom na to da nije riječ o javnoj, već privatnoj površini, načelnik Općine tvrdi da tu nema više ovlasti.

"Znači to je zahvat koji sigurno prelazi mogućnosti jednog komunalnog redara i što se tiče zakonskih okvira i što se tiče tehničkih okvira. Zašto ni jedna institucija nije izdala to rješenje nego sve svode na to da jedan komunalni redar treba imati znanje da on može to riješiti", kazao je Arbutina.

Iz Općine su poslali dopis Državnom inspektoratu tražeći žurno postupanje rudarske inspekcije. Ali ona izlazi na teren tek po pozivu Milana Grubora. Kako se ne radi o iskopu mineralne sirovine, već zemlje, ni oni u ovom slučaju ne mogu ništa.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

