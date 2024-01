Ovo vam može spasiti život: 6 savjeta kako najsigurnije voziti po snijegu i ledu

Vožnja po snijegu i ledu nije nimalo ugodna. U nastavku donosimo savjete kako što lakše prebroditi loše vremenske uvjete na cestama.

Pročitajte i ovo Massa: U novoj sezoni bit će puno više udesa u kišnim uvjetima

1. Upravljanje

Ako vam automobil počne proklizavati na cesti, najmanje što vam treba je presnažno ubrzanje te nagli i nepromišljeni pokreti upravljača. Odmah treba pritisnuti papučicu spojke i što prije otpustiti kočnicu. Vozilom bi trebalo upravljati u smjeru zanošenja, odnosno dok opet ne osjetimo prijanjanje gume za kolnik ili dok se vozilo ne zaustavi. Upravljajte vozilom prilagođenom brzinom uvjetima na cesti i mogućnostima samog vozila. Pokušajte izbjeći nagla ubrzanja i nagla kočenja. Upravljač držite pravilno i pažljivo izbjegavajte nagle pokrete.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

2. Držite razmak

Održavajte potreban razmak između vozila i prilagodite ga uvjetima na cesti, kako bi usporavanje ili zaustavljanje bilo bez opasnosti. Led može uzrokovati do deset puta duži put kočenja u odnosu na suh kolnik.

Pročitajte i ovo Dobro je znati Vozite se u ledenom autu na posao? Ovo morate odmah učiniti kako biste se brže zagrijali



3. Stupanj prijenosa

Prebacivanjem u niži stupanj prijenosa automobili s prednjim pogonom dodatno će stvoriti pritisak na prednjoj osovini i potrebno je pripaziti prilikom ulaska u zavoj. Situacija se pogoršava kod automobila sa stražnjim pogonom jer stražnju osovinu koči motor. Vozila s pogonom na sva četiri kotača nemaju takvih problema, ali treba pripaziti prilikom kočenja jer je automobil uvijek teži i duži je put kočenja.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

4. Proklizavanje

Potrebno je lagano upravljač usmjeriti kao da se ne želi ući u zavoj, a pritom pritiskati spojku kako bi se oslobodila prednja osovina, a vozilo inercijom vratilo u prvotan smjer kretanja. Ako se radi o ekstremnoj situaciji, pokušajte s laganim dodavanjem kočnice. Nikako nemojte pritisnuti kočnicu do kraja.

Aktualno VELIKA GALERIJA Hrvatsku zameo snijeg, šaljite nam svoje fotografije +7 Hrvatska VELIKA GALERIJA Hrvatsku zameo snijeg, šaljite nam svoje fotografije 1/13 >>

5. Podupravljanje

Prilikom ove situacije dolazi do proklizavanja prednjih kotača automobila. Bez obzira na okret upravljača, automobil najčešće ostaje u istoj putanji, odnosno potreban mu je širi luk prilikom svladavanja zavoja. Pritom ne smijemo zanemariti činjenicu da postoji velika opasnost od slijetanja s kolnika. Ipak, podupravljanje se začudo smatra “stabilnim” stanjem vozila, za razliku od zanošenja stražnjeg dijela vozila. Najbolje što možete učiniti jest zaustaviti prijenos snage na kotače, a to ćete učiniti spomenutom tehnikom pritiska spojke. U istom trenutku lagano popuštajte upravljač kako bi vam se vratila kontrola nad vozilom. Opušteno držanje upravljača plus pritisak spojke, okrenut će vozilo u smjeru u kojem su okrenuti kotači.

Ilustracija (Foto: Getty Images)



6. Kočenje

Dopustite automobilu da se što više oslanja na vlastitu inerciju, odnosno trenje. Nakon toga možemo lagano dodati pritisak na kočnicu i otpustiti ga, i tako ponavljati sve do kad se vozilo ne zaustavi. Posljednja u ovom dijelu, ali ne i manje važna stavka jest spojka. Pritiskom na spojku dopuštamo vozilu da se samostalno ispravi, slobodno kretanje daje nam mogućnost upravljivosti nad vozilom. Ako primjerice vozilo klizi, pritisnemo kvačilo i vozilo, ako nisu ekstremni uvjeti, polako ispravlja svoj smjer kretanja. Usporavajte tako da ubacite u nižu brzinu ranije nego inače, omogućite tako postupno smanjenje brzine, a papučicu kočnice koristite nježno. U protivnom će doći do blokiranja kotača. Ako vozilo počne kliziti, nemojte naglo kočiti.