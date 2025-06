Žičara Sljeme zapela na +30, putnici ostali u zraku: "Kao u stakleniku je, djeca vrište!"

Sljemenska žičara zapela je u subotu, a putnici su visjeli u zraku. Iz ZET-a su poručili da je riječ o manjim tehničkim poteškoćama.

"Panika me lagano hvata, ipak sam s trogodišnjim sinom zaglavljena", prepričala je jedna od putnica.

"Zvala sam sve moguće službe, samo su me preusmjeravali, pitali gdje se točno nalazim, nitko mi ništa konkretno nije znao reći. Panika me lagano hvata. Ipak sam s trogodišnjim sinom zaglavljena već 38 minuta i jako je vruće. Pa to je kao u stakleniku", rekla je putnica i dodala kako u je kabini do svoje vidjela dvije obitelji s malom djecom koja su vrištala, prenosi 24sata.

Iz ZET-a su priopćili da je prijevoz putnika žičarom u prekidu "zbog provjere sustava uslijed manjih tehničkih poteškoća".

"Do ponovnog početka prijevoza, putnicima je na raspolaganju autobusna linija 140", dodali su.