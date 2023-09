Uhićena majka koja je vodila YouTube kanal za roditelje: Stravične detalje razotkrio njezin sin

Ruby Franke i njezina poslovna partnerica Jodi Nan Hildebrandt uhićene su ovaj tjedan u saveznoj državi Utah.

Policajci su također pronašli njezinu 10-godišnju kćer u pothranjenom stanju u kući njezinog partnera. Obje su žene u petak optužene po šest točaka zlostavljanja djece.

Policija kaže da je 12-godišnji sin gospođe Franke iskočio kroz prozor i otrčao do susjedove kuće kako bi potražio hranu i vodu. "Susjed koji je pozvao policiju rekao je da se maloljetnik činio mršavim i neuhranjenim, s otvorenim ranama i ljepljivom trakom oko ruku i nogu", prenosi BBC.

"Po dolasku, policija je primijetila da su rane i neuhranjenost dječaka ozbiljni", navodi se u priopćenju Odjela za javnu sigurnost Santa-Clare Ivins.

Dječak je odveden u bolnicu "zbog dubokih rana od vezivanja užetom i neuhranjenosti."

Desetogodišnja djevojčica također je odvezena u bolnicu. Službenici su kasnije ishodili nalog za pretragu u vezi s incidentom, a ukupno je četvero djece stavljeno na skrb službama za obitelj i djecu, navodi se u priopćenju.

One of the children from a family known as ‘8 Passengers’ on YouTube climbed out of a window to ask a neighbor for help. The children were starving and covered in wounds. Ruby Franke has been accused of child abuse for years. Finally someone listened. pic.twitter.com/mDZWalon7w