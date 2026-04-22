Klikove i tipkanje sada prati AI: Meta pokreće novi sustav nadzora rada

Meta je počela primjenjivati novi sustav prikupljanja podataka na radnim mjestima za svoje zaposlenike u Sjedinjenim Američkim Državama, s ciljem korištenja tih informacija za treniranje modela umjetne inteligencije na temelju stvarnih radnih interakcija.

Sustav poznat kao "Model Capability Initiative" prati aktivnosti zaposlenika u radnim aplikacijama i na internetskim stranicama, bilježeći pomicanje miša, klikove i tipkanje na tipkovnici, a povremeno izrađuje i snimke sadržaja prikazanog na zaslonu.

Svrha prikupljanja podataka

Inicijativa je osmišljena kako bi poboljšala sposobnosti AI sustava u zadacima u kojima oni slabije oponašaju ljudsku interakciju s računalom, poput korištenja padajućih izbornika i prečaca na tipkovnici.

"Ovo je prilika da svi zaposlenici Mete pomognu našim modelima da postanu bolji jednostavno obavljajući svoj svakodnevni posao", stoji u internom Metinu dopisu kojeg prenosi agencija Reuters.

Tehnološki direktor Mete, Andrew Bosworth, predstavio je širi zaokret prema radnim procesima temeljenim na umjetnoj inteligenciji u okviru internog programa preimenovanog u "Agent Transformation Accelerator".

"Vizija prema kojoj idemo jest ona u kojoj naši agenti prvenstveno obavljaju posao, a naša je uloga da ih usmjeravamo, pregledavamo i pomažemo im da se poboljšaju", rekao je Bosworth. Dodao je kako je cilj da agenti "automatski uoče gdje smo smatrali da trebamo intervenirati, kako bi idući put bili bolji".

Glasnogovornik Mete Andy Stone potvrdio je da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za treniranje modela umjetne inteligencije, a ne za procjenu radne uspješnosti zaposlenika, uz napomenu da postoje zaštitne mjere za osjetljive informacije, piše Reuters.

"Ako gradimo agente koji pomažu ljudima u obavljanju svakodnevnih zadataka na računalima, našim modelima potrebni su stvarni primjeri kako ih ljudi zapravo koriste, odnosno stvari poput pomicanja miša, klikanja gumba i navigacije kroz padajuće izbornike", rekao je Stone.

Promjene u radnoj snazi i širi kontekst

Meta se istodobno restrukturira prema AI usmjerenim ulogama, planirajući otpuštanje 10 posto zaposlenika počevši od 20. svibnja, uz mogućnost dodatnih rezova. Amazon je već smanjio 30.000 korporativnih radnih mjesta, dok je fintech tvrtka Block doslovce prepolovila broj zaposlenih.

Stručnjaci upozoravaju da širenje nadzora otvara pravna i etička pitanja, posebno u kontekstu zaštite radnika u Europskoj uniji prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), piše Reuters.