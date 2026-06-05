Crnogorci mogu odahnuti: Završen najveći politički skup, delegacije napustile gradić nakon dvodnevne blokade

Snajperisti u Tivtu pratili su svaki detalj, summit EU Zapadni Balkan najveći je politički skup koji je Crna Gora ikad održala.

Premijer Plenković u petak ujutro se sastao s domaćinom. Razgovarali su o otvorenim pitanjima od granice do procesuiranja ratnih zločina i pitanja hrvatske manjine.

"Moj je dojam danas nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koja smo vrlo jasno postavili kao kriterij, u konačnici kao uvjet da budemo jasni da se pregovori završe", kazao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Summit EU - Zapadni Balkan u Tivtu Foto: DNEVNIK.hr

Crnogorski predsjednik očekuje da će u Europu 2028. Rekao je da njegova zemlja želi biti primjer ostalima u regiji.

"Crna Gora je spremna za posljednju fazu. Spremni smo za posljednju fazu svog europskog putovanja koje smo počeli s pregovorima 2012. Spremni smo ispuniti preostale obveze. Spremni smo iskoristiti ovaj trenutak koji su nam donijeli naši europski partneri", poručio je Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore.

Glavna tema sastanka je proširenje koje se nije dogodilo još od hrvatskog pristupanja 2013.

“Proširenje se temelji na zaslugama, ali to ne znači da mora biti sporo. Proces proširenja moramo učiniti bržim i vjerodostojnim”, rekla je Ursula Von Der Leyen, predsjednica Europske Komisije.

Crna Gora najbliža je tome, a slijedi je Albanija čiji se premijer Edi Rama očito naslušao obećanja pa iz europske čekaonice poručuje: "Kad će se Albanija pridružiti? Postoje tri stvari koje ne možete predvidjeti: Boga, seks i Europsku uniju."

Summit EU - Zapadni Balkan u Tivtu Foto: DNEVNIK.hr

Građani Tivta nisu mogli predvidjeti što im donosi politička elita - blokade prometa i višesatne zastoje. Kao da su se u Gospiću okupili dobro štićeni europski lideri. Neki su iz Podgorice putovali 10 sati, hitne službe jedva su se probijale kroz grad.

Alberto smatra da je Tivat mali grad za takva okupljanja.

"Najmanji grad na Primorju i kako sad da organiziraš? Od je 2010. postao nešto, a do tad je bio livada", poručuje Matija.

Kako bi tek bilo da su u Tivtu ostali Vučićevi aktivisti koje je Crna Gora protjerala jer su bili prijetnja nacionalnoj sigurnosti zbog kriminalnih dosjea.

Summit EU - Zapadni Balkan u Tivtu Foto: DNEVNIK.hr

"To je jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugog. Onda kad sjedite za velikim stolom onda ne možete govoriti detaljnije. Charter let je bio bizaran, razgovor je bio ok, ali to oni moraju objašnjavati”, rekao je Plenković.

Premijer je u Tivtu razgovarao sa slovenskim kolegom Janezom Janšom s kojim je dogovorio sastanak ovog ljeta.

Klaić Saulačić: "Poruke danas mirnije i optimističnije"

Drugi i ujedno posljednji dan samita u Tivtu pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić koja je izvijestila kako se život u Crnoj Gori polako vraća u normalu.

Summit EU - Zapadni Balkan u Tivtu Foto: DNEVNIK.hr

"Nakon peripetija sa Srbijom i Vučićem, danas su poruke puno blaže i optimističnije. Vučić je rekao kako je razgovarao s Merzom i Macronom i kako se slaže da zemlje zapadnog Balkana treba i prije priključenja EU-u integrirati, jer je to dodatna motivacija za sve. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj konferenciji za medije rekao je međuostalim i da je vrlo važno da zemlje zapadnog Balkana njeguju dobrosusjedske odnose i da dobro surađuju jer samo na taj način može se graditi budućnost Europske unije", zaključila je javljanje Saulačić.