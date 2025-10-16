Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Brojne bolesti i smrti

Skandal koji potresa farmaceutskog diva: Tisuće tužbi zbog pudera kontaminiranog azbestom

Piše A. L., 16. listopada 2025. @ 11:08 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Američka tvrtka je od 2023. godine u svom dječjem puderu u Velikoj Britaniji zamijenila talk, prirodni mineral koji se vadi iz zemlje, kukuruznim škrobom.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    UŽAS NA TREŠNJEVCI

    Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
  2. Simbol ribe na autu
    Jasna poruka

    Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
  3. Provjereno: Sanela Gorić
    "KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"

    Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nasred ulice pijana vrijeđala muškarca i bacila na njega bocu: Kad je stigla policija nastao je kaos
Potpuno poludjela
Nasred ulice pijana vrijeđala i bacila na bocu na muškarca: Kad je stigla policija nastao je kaos
Andrej Plenković o aktualnim temama
Sjednica
UŽIVO Plenković okupio ministre: Vlada donosi važnu odluku
Skandal koji potresa farmaceutskog diva: Tisuće tužbi zbog pudera kontaminiranog azbestom
Brojne bolesti i smrti
Skandal koji potresa farmaceutskog diva: Tisuće tužbi zbog pudera kontaminiranog azbestom
Incident na bazenima Poljud u Splitu
ŠIRI SE NESNOSAN SMRAD
Incident na bazenima u Splitu! Dvoje djece završilo u bolnici
EPPO: Nagodba u slučaju subvencijske prevare
OBJAVLJENI DETALJI
Nagodili se optuženi u višemilijunskoj subvencijskoj prijevari: Poznate su i kazne, neke su rekordne
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u pet županija
nova akcija USKOK-a
U tijeku su uhićenja u pet županija! Procurilo o čemu se radi
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Zavod za socijalni rad: Nismo prijavili majku djevojčice nego komentare na društvenim mrežama
"KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"
Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Strava u Svetom Križu: U kući pronađeno tijelo muškarca
Stigla policija
Strava kod Zagreba: U kući pronađeno tijelo muškarca
Vlada Venezuele odgovorila na izjave Trumpa o "tajnim operacijama"
Potvrdio tajne operacije
VIDEO Trump naredio ubojstvo predsjednika? Pogledajte što je rekao
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Zavod za socijalni rad: Nismo prijavili majku djevojčice nego komentare na društvenim mrežama
"KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"
Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
Wow!
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Anna Silva o Viniciusu: "On je opsjednut seksom"
"SAMO O TOME GOVORI"
Djevojka o ponajboljem, ali i najomraženijem nogometašu svijeta: "On je opsjednut seksom"
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
e to je fešta!
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
tv
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje koordiniranog para
ČISTA PETICA
Usklađeni, a svoji: Stilska lekcija efektnog para sa zagrebačke špice
Prednosti power walk načina šetnje
Moćan način hodanja
Jeste li čuli za "power walk"? Obična šetnja može postati pravi trening za trbuh i leđa
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene