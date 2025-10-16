Skandal koji potresa farmaceutskog diva: Tisuće tužbi zbog pudera kontaminiranog azbestom

Tisuće ljudi podiže tužbe protiv farmaceutskog diva Johnson & Johnson tvrdeći da je svjesno u Velikoj Britaniji prodavao puder u prahu kontaminiran azbestom.

Oko 3000 ljudi tvrdi da su oni ili član njihove obitelji razvili oblike raka jajnika ili mezotelioma zbog korištenja Johnson's Baby pudera te traže odštetu na Visokom sudu u Londonu.

Odvjetnici su poručili da je Johnson & Johnson desetljećima skrivao rizik od javnosti i nastavio puder prodavati kupcima do 2022. godine.

Američka tvrtka je od 2023. godine u svom dječjem puderu u Velikoj Britaniji zamijenila talk, prirodni mineral koji se vadi iz zemlje, kukuruznim škrobom.

Michael Rawlinson KC, u ime skupine ljudi koji su podnijeli tužbu tvrdi da postoji vrlo malo, ako uopće postoji, komercijalno iskorištenih nalazišta talka u svijetu koja ne sadrže azbest. Dodao je da svi rudnici koji su opskrbljivali J&J sadrže azbest.

No tvrtka tvrdi da je talk koji se koristi u njihovim proizvodima u skladu s propisima, ne sadrži azbest i ne uzrokuje rak.

Neki od onih koji su uključeni u tužbu i sami su oboljeli od raka ili su izgubili voljene osobe nakon borbe s iscrpljujućom bolešću, inzistiraju da je bolest uzrokovana puderom iz kupaonskog ormarića.

U sudskim dokumentima podnesenim u četvrtak, Rawlinson tvrdi da je J&J prikrio informacije koje bi mogle ukazivati na to da je dječji puder bio kontaminiran azbestom.

Također je rekao da je J&J lobirao kod regulatora kako bi omogućio nastavak prodaje svog proizvoda.

Glasnogovornik tvrtke je rekao: "Duboko suosjećamo s ljudima koji žive s rakom. Razumijemo da oni i njihove obitelji žele odgovore - zato su činjenice toliko važne. Sigurnost Johnson'sovog dječjeg pudera potkrijepljena je godinama testiranja neovisnih i vodećih laboratorija, sveučilišta i zdravstvenih vlasti u Velikoj Britaniji i diljem svijeta.Visokokvalitetni kozmetički talk koji je korišten u Johnson'sovom dječjem puderu bio je u skladu sa svim potrebnim regulatornim standardima, nije sadržavao azbest i ne uzrokuje rak".

Janet Fuschillo, jedna je od osoba koje su tužile tvrtku, rekla je da je koristila J&J-jev dječji puder od 1960-ih i da joj je prije sedam godina dijagnosticiran rak jajnika: "Koristila sam ga na sebi i svoje četvero s djece jer nam je rečeno da je čist i da je dobar za vas. Koristila sam ga kad sam mijenjala pelene, nakon kupanja, stalno, gotovo 50 godina".

Patricia Angell rekla je da je njezin suprug Edward umro 2006. godine u dobi od 64 godine, nekoliko tjedana nakon što mu je dijagnosticiran mezoteliom. Opisala ga je kao savršeno zdravog čovjeka koji je radio kao električar i znao je puno o azbestu.

"Kad se razbolio, liječnici su ga pitali je li ikada bio u kontaktu s azbestom, a on im je rekao da nikada nije. Dolazio bi kući s posla i tuširao se svaki dan te koristio J&J-ev puder. Koristio ga je jer su nam govorili da je sve u redu. Talk je spomenut u Edwardovom obdukcijskom izvješću, zajedno s azbestnim sopojevima pronađenim u kontaminiranom talku", rekla je, piše Daily Mail.

Dodala je da su njezinom suprugu oduzete godine života, a da su njezina djeca ostala zbog oca.

Mezoteliom, oblik raka, gotovo je uvijek uzrokovan izloženošću azbestu, prema NHS-u, a obično se formira u plućima nakon što ljudi udišu mikroskopska vlakna.