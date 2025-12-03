Ovo je prva zemlja izvan EU koja je dobila pristup programu nabave oružja: "Prilike su ogromne"

Europska komisija i Kanada su objavile da su zaključile sporazum koji toj zemlji omogućuje uključivanje u program Europske unije Sigurnosna akcija za Europu (SAFE) vrijedan 150 milijardi eura.

Kanadski ministar obrane David McGuinty je rekao da je ovaj sporazum prvi put da će neka zemlja izvan Europe formalno sudjelovati u zajedničkoj inicijativi za nabavu vojne opreme.

"To će omogućiti Kanadi, na primjer, da sudjeluje isporukom kapaciteta poput streljiva, projektila, dronova, topničkih sustava, pješačkog oružja i ostalog", rekao je ministar McGuinty.

"Dakle, prilike za Kanadu su ogromne. To će katalizirati ogromna privatna ulaganja u Kanadu", dodao je.

Pregovori su trajali mjesecima, a započeli su nakon što je kanadski premijer Mark Carney prošlog lipnja potpisao sveobuhvatno obrambeno-sigurnosno partnerstvo s EU, piše CBC.

Program SAFE omogućuje partnerskim zemljama pristup kreditima s niskim kamatama za zajedničku nabavu vojne opreme i oružja. Također omogućuje kanadskim tvrtkama da se natječu za te zajedničke projekte.

Europski diplomat, govoreći o pozadini događaja, rekao je da postoji ulazna naknada za pridruživanje SAFE programu, plaćanje koje se temelji, između ostalog, na procjeni koliko se posla očekuje od kanadskih obrambenih izvođača u okviru programa. Naknada omogućuje tim tvrtkama pristup većem udjelu kredita, a sve ih odobrava Europska komisija.

Euractiv doznaje da kanadska ulazna naknada, koju su ispregovarale Europska komisija i Kanada kako bi se industriji u Ottawi osigurao veći pristup poslovima financiranim instrumentom SAFE vrijednim 150 milijardi eura, iznosi oko 10 milijuna eura.

"Dopušteno nam je ući u 'šator', 'šator' Europske unije. Dopušteno nam je sudjelovati kao nijednoj drugoj državi... neeuropska država nije dopuštena. Pregovaranjem smo ušli u 'šator' kako bismo izgradili ovaj odnos i sudjelovali u vrlo velikim mogućnostima nabave. Detalji u smislu troškova i postotaka se dogovaraju", rekao je McGuinty

Ujedinjeno Kraljevstvo pregovaralo je o sudjelovanju u istom programu, ali ti su razgovori nedavno propali zbog spora oko naknade.

Zemlje EU odredile su 30. studenog kao rok za početne ponude za kredite, koji bi trebali biti izdani sljedeće godine. Nije jasno kako će prolazak roka utjecati na kanadske tvrtke koje žele sudjelovati u akciji - ili će sada morati čekati do 2027.

Program SAFE najavila je EU u ožujku i dio je europskih napora za ponovno naoružavanje u suočavanju s tekućim ratom Rusije s Ukrajinom.

Do sada je 19 od 27 zemalja EU podnijelo zahtjev za kredite.

Poljskoj je do sada dodijeljen najveći dio - 43,7 milijardi eura. Rumunjska je na drugom mjestu sa 16,6 milijardi eura. Mađarska i Francuska dobile su po 16,2 milijarde eura.

Leprecht je rekao da, koliko on razumije, početnih 150 milijardi eura već je uglavnom dogovoreno i da Kanada prati val sporazuma koji će uslijediti.