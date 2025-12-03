Obavijesti Foto Video Pretražite
VAŽAN SPORAZUM

Ovo je prva zemlja izvan EU koja je dobila pristup programu nabave oružja: "Prilike su ogromne"

03. prosinca 2025.
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Potpisivanjem sporazuma SAFE s Europskom unijom, Kanadi je omogućeno da pristupi zajedničkoj inicijativi za nabavu vojne opreme.
