Kallas o sankcijama Izraelu: "Da se mene pita, ja bih te odluke donijela. Oni krše međunarodno pravo"

Izrael krši međunarodno pravo te se mora suočiti sa svojim ekstremistima, rekla je u četvrtak šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas u Europskom parlamentu na raspravi pokrenutoj na inicijativu ljevice, naslovljenu 'Zaustavljanje genocida: vrijeme je za sankcije EU-a'.

"Genocid, genocid, genocid. Ponavljam tu riječ jer usprkos masakrima i gladi u Gazi koji traju 18 mjeseci vi odbijate koristiti taj termin", rekla je Manon Aubry, francuska zastupnica grupacije Ljevica koja je potaknula raspravu u Strasbourgu, kritizirajući prisutnu visoku predstavnicu za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kallas.

Optužila je Kallas da je "suučesnik" u genocidu koji provodi Izrael te da "šuti" oko izraelske blokade palestinske enklave koja onemogućava pristup humanitarne pomoći.

Kallas je na početku svog govora podsjetila "čime je sve počelo” – napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine, "najgorim terorističkim činom u izraelskoj povijesti".

Estonka je rekla da Izrael ima pravo na samoobranu, no da u praksi "ide dalje do toga" te da ona u svakoj prilici daje to do znanja izraelskoj strani te ju poziva da omogući pristup humanitarne pomoći.

"Blokiranje pristupa hrane i lijekova Gazi ne štiti Izrael", kazala je visoka predstavnica, pa spomenula "šokantan" napad Izraela u noći na srijedu u kojemu je ubijeno pedesetak ljudi koji su čekali brašno.

"Svaki novi dan ovog rata čovječanstvo propada sve niže i niže", rekla je Estonka i dodala da Izrael koristi neproporcionalnu silu, napada civilnu infrastrukturu te uzrokuje neproporcionalne žrtve, čime krši međunarodno pravo.

"Trajno preseljenje stanovnika Gaze također bi bilo kršenje međunarodnog zakonodavstva", nastavila je Kallas, pa osudila nasilje izraelskih naseljenika na Zapadnoj obali.

"Izrael se mora suočiti sa svojim ekstremistima", poručila je na početku rasprave tijekom koje je ona često bila glavna meta kritike zastupnika.

Sankcije Izraelu nisu ostvarive jer nema jedinstva članica EU-a

"Djeluje kao da sam ja odgovorna za sve u Palestini. Ja nažalost tu ne predstavljam sebe, nego 27 država članica. Da se pita mene, ja bih donijela te odluke. No, ja predstavljam 27 država članica i to je frustracija koju nosim", odgovorila im je na kraju debate, govoreći o prijedlogu uvođenja sankcija Izraela, dodajući da "zna da neke stvari ne mogu proći" jer ne postoji jedinstvo unutar EU-a.

Njemačka zastupnica Hildegard Bentele u ime europskih pučana (EPP) kazala je da je genocid u međunarodnom pravu "jedna od najtežih optužbi" koja podrazumijeva masovnu patnju i namjeru uništenja neke skupine, "što je vrlo visok prag".

"Zašto ponavljate tu laž? Riječi su važne", rekla je Bentele, odbacujući optužbu da Izrael vrši genocid.

Odmah joj je odgovorio španjolski zastupnik socijalista i demokrata (S&D) Nacho Sanchez Amor, optužujući ju da zatvara oči pred činjenicama.

"Riječi su važne, da. Pa i genocidne izjave izraelskih ministara izrečene s ponosom", kazao je Sanchez Amor.

On je rekao da Izrael koristi glad kao oružje te istovremeno tvrdi da posjeduje iznimnu vojnu preciznost, a bombardira palestinsku enklavu metodom 'tepih bombardiranja', "kao što se događalo u Guernici".

"Dvostruki standardi su rak vanjske politike EU-a", zaključio je Španjolac.

Njegov sunarodnjak Juan Carlos Girauta Vidal, član desničarskog Voxa i grupacije Patriota za Europu, odbacio je optužbe o genocidu tvrdeći da stanovništvo u Gazi i na Zapadnoj obali od prošlog stoljeća raste.

"To je čisti antisemitizam", zaključio je Girauta Vidal, prije no što se udaljio od govornice Europskog parlamenta, nakon čega je reagirala oporba tvrdeći da je pritom izrekao "Heil Izrael".

Predsjedavajuća je najavila da će službe Parlamenta istražiti je li španjolski zastupnik doista koristio tu referencu na nacistički pozdrav.

Finski konzervativac (ECR) Sebastian Tynkkynen tvrdi da je Hamas, "džihadistički kult smrti", taj koji čini genocid jer želi obrisati sve Židove "od rijeke do mora".

"A Izrael se brani, kao što se svaka demokracija mora braniti", rekao je konzervativac, a njegova stranačka kolegica, Šveđanka Beatrice Timgren, ustvrdila je da je "Hamas odgovoran za stradanja civila u Gazi".