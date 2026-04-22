Sudarili se borbeni zrakoplovi jer su piloti snimali video: "Htio sam uspomenu"

Ono što je trebala biti rutina i uspomena na posljednji vojni let, pretvorilo se u zračnu dramu koja je južnokorejsku vojsku stajala stotine tisuća dolara. Revizija je otkrila da su se dva lovca F-15K sudarila sredinom leta jer su se piloti doslovno previše zaigrali s mobitelima.

Incident se dogodio iznad grada Daegua, a glavni akteri bili su pilot pratećeg zrakoplova i pilot vođe leta. Prema izvješću Odbora za reviziju, pilot pratećeg zrakoplova želio je obilježiti svoj zadnji let u postrojbi, pa je tijekom povratka u bazu izvadio privatni mobitel i počeo fotografirati.

Kada je to primijetio vođa leta, umjesto da ga upozori, zatražio je od svog kopilota da snimi video pratećeg lovca. Kako bi kadar bio što atraktivniji, prateći pilot naglo je podigao zrakoplov i okrenuo ga (flip) kako bi ga kamera bolje uhvatila. U tom opasnom manevru zrakoplovi su se opasno približili. Vođa leta pokušao je naglo ponirati kako bi izbjegao sudar, ali bilo je prekasno – lovci su se sudarili te oštetili krilo jednog i stabilizator repa drugog zrakoplova, piše BBC.

Kazna drastično smanjena

Iako je šteta procijenjena na 596.000 dolara (oko 880 milijuna vona), pilot koji je izazvao sudar na kraju će platiti tek desetinu tog iznosa. Vojska je prvotno tražila da pilot, koji je u međuvremenu napustio vojsku i zaposlio se u komercijalnoj zrakoplovnoj tvrtki, pokrije cjelokupan trošak popravka.

Ipak, Odbor za reviziju presudio je u korist pilota iz nekoliko razloga:

Propust sustava: Ratno zrakoplovstvo nije adekvatno reguliralo korištenje privatnih mobitela u kokpitu.

"Uobičajena praksa": Utvrđeno je da je snimanje značajnih letova u to vrijeme bila raširena praksa među pilotima.

Vrhunsko snalaženje nakon sudara: Pilot je pohvaljen jer je, unatoč oštećenjima, uspio sigurno prizemljiti zrakoplov i spriječiti veću katastrofu.

Na kraju je kažnjen s otprilike 60.000 dolara, dok se u izvješću ne navodi jesu li i drugi piloti koji su sudjelovali u tom "zračnom fotosessionu" snosili ikakve posljedice.