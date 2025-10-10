VIDEO/FOTO Pogledajte scene kaosa nakon potresa, jedna osoba poginula: Neki su se onesvijestili od šoka

Snažan potres magnitude od 7,4 po Richteru pogodio je južne Filipine. Najmanje jedna osoba je poginula, a vlasti još uvijek procjenjuju razmjere štete. Potres se dogodio u 9:43 po lokalnom vremenu, samo dva tjedna nakon razornog podrhtavanja na otoku Cebu.

Gradski dužnosnik Matija Charlemagne Bagasol rekao je za BBC da je 54-godišnja žena poginula nakon što je na nju pala ograda električne zgrade. Žena je živjela preko puta zgrade, rekao je. Također je rekao da nije prijavljena veća šteta – samo "pukotine na nekim zgradama i cestama".

Potres pogodio Filipine - 4 Foto: Afp

Svjedoci su opisali scene kaosa koje su uslijedile tijekom snažnog potresa. "Vozio sam automobil kada se odjednom zaljuljao i vidio sam kako se električni vodovi divlje njišu. Ljudi su istrčavali iz kuća dok se tlo treslo. Imali smo potrese i prije, ali ovaj je bio najjači", rekao je Jun Saavedra, službenik za ublažavanje katastrofa u gradu Governor Generoso.



U tom je gradu najmanje 50 učenika srednje škole prevezeno u bolnicu nakon što su se onesvijestili, osjetili vrtoglavicu ili zadobili modrice uslijed potresa. Diljem pogođenog područja zabilježene su pukotine na zgradama, uključujući škole i sveučilišta. Manja oštećenja pretrpjela je i međunarodna zračna luka u gradu Davao, no letovi nisu otkazani.

Potres pogodio Filipine - 5 Foto: Afp

U mnogim gradovima i provincijama, uključujući Davao City i Iloilo City, obustavljena je nastava i rad u javnim ustanovama kako bi se omogućila inspekcija zgrada. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom te usporena internetska veza.

Ljudi u Manayu u Davao Orientalu, pokrajini najbližoj epicentru potresa, viđeni su kako trče iz teretane kada je potres udario, izvijestili su lokalni mediji. Viđeni su učitelji kako nose stolice iznad glave kako bi se zaštitili od padajućih krhotina. Dvoje učitelja onesvijestilo se od šoka i prevezeno je u bolnicu.

Potres pogodio Filipine - 2 Foto: Afp

Opasnost nije prošla

Premda je neposredno nakon potresa izdano upozorenje na razorni cunami s valovima opasnima za život, oko dva sata nakon potresa Pacifički centar za upozorenje na cunami ukinuo je prijetnju. Zabilježene su manje fluktuacije razine mora, no katastrofalni valovi su izostali.

Opasnost ipak nije u potpunosti prošla, naime, regiju je nakon glavnog udara pogodilo više od stotinu naknadnih potresa, od kojih je najjači bio magnitude 5,9, zabilježen samo osam minuta nakon prvog, a seizmolozi upozoravaju da će se podrhtavanja nastaviti.

Potres pogodio Filipine - 1 Foto: Afp

UN spreman poslati pomoć

UN-ove agencije spremne su pomoći ako filipinskoj vladi to bude potrebno, potvrdio je Arnaud Peral, koordinator Ujedinjenih naroda na Filipinima.

"Vidjet ćemo hoće li se od nas tražiti da pružimo bilo kakvu vrstu podrške i spremni smo pružiti podršku", rekao je na konferenciji za medije, izvijestila je državna filipinska novinska agencija. Petal je napomenuo da tim UN-a na Filipinima procjenjuje situaciju.