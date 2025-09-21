Je li NATO spreman za specijalni rat? "To je kao da čekićem udarate po pribadači"

NATO je pokrenuo operaciju "Istočni Stražar" nakon nedavnih upada dronova u zračni prostor Poljske i Rumunjske.



Nazvana "Eastern Sentry" (Istočni Stražar), ova "višedimenzionalna aktivnost" uključuje jačanje kopnenih baza i protuzračne obrane, i trajat će "neodređeno dugo", priopćio je NATO, a clj je poslati jasnu poruku istočnim članicama NATO-a, ali i Rusiji.

Velika Britanija i Danska su među zemljama koje su obećale potporu. Njemačka je udvostručila broj borbenih zrakoplova za obranu Poljske s dva na četiri, dok je Francuska rasporedila lovce tipa Rafale.

Premda su borbeni zrakoplovi i rakete zrak-zrak uspješno korišteni protiv dronova, akcija je bila izuzetno skupa. "Dronovi koje vidimo u Ukrajini koštaju između 10.000 i 30.000 eura po komadu. Ako na njih ispaljujete rakete od milijun dolara, brzo ćete ostati bez zaliha", rekao je Chris Kremidas-Courtney iz Europskog centra za politiku (EPC).

Zidom protiv dronova

"To je kao da čekićem udarate po pribadači", rekao je za Deutsche Welle, a on predlaže da NATO investira u učinkovitiju tehnologiju, poput švedskog sustava Nimbrix za obaranje dronova, kako bi se izbjegla asimetrija troškova.



Baltičke zemlje, Poljska i Finska već godinama traže koordiniranu obranu od dronova. Ova ideja često se naziva "zidom protiv dronova", što je spomenula i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Europske unije.



Ukrajinsko znanje imat će ključnu ulogu u izgradnji tog "zida", a Komisija je najavila zajednički projekt proizvodnje dronova vrijedan šest milijardi eura. "Moramo učiti od Ukrajinaca,“ rekao je Ian Bond iz Centra za europske reforme (CER) i dodao: "Oni su vrlo uspješni u obaranju ruskih dronova, i ako imaju tehnologiju, treba je nabaviti i kopirati."

Admiral Rob Bauer, bivši predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a, rekao je da je izazov implementirati novu tehnologiju u velikom opsegu. Osim ulaganja u opremu, Europa mora promijeniti pristup Rusiji: "Moramo informirati javnost i prihvatiti da postoji prijetnja."

U sivoj zoni

Kremlj tvrdi da je NATO u ratu s Rusijom, dok NATO to niječe. Bauer je rekao da se NATO nalazi "u sivoj zoni između mira i rata" i da je u stanju visoke pripravnosti: "Ovo je važna poruka za Putina – NATO će odgovoriti, što god da se dogodi." Bauer kaže da su savezničke obrambene snage pokazale svoju učinkovitost kada su oborile dronove iznad Poljske: "Mislim da smo položili test, ali moramo postati bolji u suočavanju s ovim novim prijetnjama", istaknuo je.

Osim presretanja dronova, stručnjaci kažu da vlade trebaju razmotriti aplikacije za uzbunu i povećanje kapaciteta skloništa. "To bi bio zastrašujući korak, ali ne i pretjeran", kaže Bond, a Kremidas-Courtney se slaže: "Moramo pretpostaviti da će Rusija pokušavati ovakve upade svaka dva tjedna, dok ne plati cijenu koja će ih odvratiti."