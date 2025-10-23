Nikolina se vratila u rodnu Liku i pokrenula proizvodnju snack pločica: ''Shvatila sam da je ovdje život jednostavniji i ljepši''

U srcu Like, Nikolina Perša pronašla je novi početak. U okrilju obiteljskog zajedništva nastale su njezine ''Pločke'' - snack pločice koje spajaju prirodne sastojke i želju za stvaranjem vlastitim rukama. Svoju je poduzetničku priču predstavila u projektu ''Startaj Hrvatska''.

Nakon studija ekonomije i godina provedenih na poslovima u raznim gradovima na obali, Nikolina je shvatila da njezino mjesto nije iza računala. „Jednostavno mi više nije odgovarao život u Dalmaciji i odlučila sam se vratiti kući u Liku“, kaže. Taj povratak, koji se u početku možda činio kao korak unatrag, postao je prekretnica.

Okružena zelenilom i obiteljskim pčelinjakom sa stotinjak košnica, pronašla je novu inspiraciju. „Kad sam se vratila u Liku, shvatila sam da je ovdje život jednostavniji i ljepši“, priznaje. Upravo ondje, uz obiteljski pčelinjak i miris bagremova meda, rodila se ideja za snack pločice.

Nikolina Perša (Foto: PR)

Obiteljski recept za uspjeh

„Dosta smo obiteljski povezani i imamo puno zajedničkih aktivnosti, pa je i ideja o ''Pločkama'' nastala kroz zajednički rad“, govori Nikolina, kojoj su roditelji i sestre od prvog dana najveća podrška. Ipak, put prema uspjehu bio je ispunjen preprekama.

Sestre su uskočile kad je najviše zatrebalo (Foto: PR)



Zdravstveni problemi gotovo su je spriječili da nastavi, no Nikolina nije odustala. „Nakon operacije, sestre su preuzele sve – zvale su me na video poziv da im pokažem koja je koja sjemenka“, prisjeća se uz osmijeh.

Nikolina ručno radi svoje Pločke (Foto: PR)

Ove godine njezin trud dobio je i službenu potvrdu. SPAR Hrvatska naručio je od nje 10.000 komada ''Pločki'', čime je Nikolina ostvarila svoj cilj - da njezin proizvod iz srca Like pronađe put do kupaca diljem zemlje.

Zalogaj prirode i snage iz Like

''Pločke'' se proizvode ručno, u malim serijama, bez dodanih aditiva. Posebne su jer nisu neutralne ni bezlične, Nikolina ih je napravila punima okusa, prirodno slatkima i hranjivima. Djeca ih obožavaju, a odrasli cijene što ih mogu ponijeti svugdje i pojesti u svakoj prilici. U SPAR-u su dostupne dvije varijante: ''Pločka'' s bademima, lješnjacima, s ličkim medom kao glavnim sastojkom i sjemenkama suncokreta te ''Pločka'' s indijskim oraščićima, datuljama, brusnicama i sjemenkama lana, potpuno veganska opcija.

Tko ih jednom proba - vraća im se iznova (Foto: PR)

Novi početak koji inspirira druge

Za posao, školu, trening ili izlet ''Pločka'' je brzi, zdravi zalogaj koji daje dugotrajnu energiju. Uz nju Nikolina želi pokazati da zdrava prehrana ne mora biti dosadna, već može biti užitak koji spaja kvalitetu, tradiciju i moderni ritam života, s posebnim pečatom Like i njezinog meda.

Nikolina je dobilla narudžbu od 10 tisuća komada Pločki (Foto: PR)



Nikolina je dokaz da u životu uvijek postoji druga šansa i da iz Like, s malo meda i puno upornosti, mogu nastati najljepše priče o novom početku.

Njezin, kao i proizvode ostalih kandidata projekta ''Startaj Hrvatska'' potražite na policama INTERPSAR i odabranih SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji sa svojim proizvodima ove sezone žele dobiti titulu HIT proizvoda godine!

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR HRVATSKA po najvišim profesionalnim standardima.



