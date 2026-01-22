Trump odustao od carina i slanja vojske na Grenland: Fokus europskog samita sada je ova tema

Europski čelnici u četvrtak dolaze u Bruxelles na izvanredni samit Europskog vijeća sazvan zbog napetosti oko Grenlanda i želje američkog predsjednika Donalda Trumpa da aneksira arktički otok.

Kako javlja reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota, Europa ovim potezom prije svega želi poslati poruku ujedinjenosti i odlučnosti.

Ipak, važnost ovog sastanka drastično je opala nakon jučerašnjih vijesti iz Davosa, kada je američki predsjednik poručio kako neće koristiti vojsku za ostvarivanje svojih ciljeva na Grenlandu, kao i da neće uvesti sankcije zemljama koje su poslale vojske na vježbu na Grenland. Kao rezultat Trumpove odluke, Europa neće aktivirati protumjere teške gotovo 100 milijardi eura, a neće se razgovarati ni o trgovinskoj bazuci.

Danijel Vrbota, novinar Foto: DNEVNIK.hr

Na samitu će se govoriti o okvirnom sporazumu za Grenland, koji su postigli glavni tajnik NATO-a i Donald Trump, iako Mark Rutte nije došao u Bruxelles. Prema onome što je poznato, objašnjava Vrbota, Rutte je rekao kako se nije razgovaralo o suverenitetu na Grenlandu. Iz Bruxellesa je već poslana poruka kako Rutte nije ovlašten pregovarati u ime Danske i da se o Danskoj neće pregovarati bez Danske.

summit u Bruxellesu Foto: DNEVNIK.hr

Još jedna od tema sastanka bit će Trumpov Odbor za mir, za koji se strahuje da bi mogao postati konkurentska organizacija Ujedinjenim narodima. Europljani će na izvanrednom samitu pokušati zauzeti zajednički stav o ovoj Trumpovoj inicijativi.