Poziv na evakuaciju nebodera u gradu Gazi: Što se krije iza poteza izraelske vojske?

U petak i subotu izraelske snage su nakon poziva na evakuaciju uništile dva nebodera u gradu Gazi, optuživši Hamas da ih koristi za svoje operacije.
Izraelska vojska pozvala je u nedjelju stanovnike da evakuiraju okolicu nebodera na jugozapadu grada Gaze jer se očekuje bombardiranje te zgrade, dan nakon što je objavila slično upozorenje.
Upozorenje se odnosi na zgradu Al-Ruju i šatore u njegovoj blizini, objavio je na društvenim mrežama pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik vojske, uz fotografiju zgrade iz zraka obilježenom crvenom bojom.