Izraelci po Europi prodaju tuđe proizvode kao svoje: "Ovo nije iznimka i nije slučajnost"

Izraelski izvoznici u Europu redovito prikrivaju podrijetlo proizvoda uzgojenih na okupiranim palestinskim područjima kako bi ostvarili pravo na nezakonite porezne olakšice, čime se jača gospodarstvo tamošnjih naselja, otkrila je istraga pravne organizacije za ljudska prava.

Pošiljke se namjerno pogrešno označavaju, a neprofitna organizacija Global Echo upozorava da se time potiče ekonomija naseljenika, piše The Guardian. Organizacija je analizirala više od 30.000 izvoznih dokumenata za tisuće izraelskih pošiljaka u Ujedinjeno Kraljevstvo i Europsku uniju tijekom osmogodišnjeg razdoblja.

Utvrđeno je da je jedna od šest istraženih pošiljaka sadržavala poljoprivredne proizvode podrijetlom iz ilegalnih naselja u okupiranoj Palestini i na sirijskoj Golanskoj visoravni, a od toga je najmanje 42 posto bilo pogrešno označeno kao da je uzgojeno u Izraelu.

"Ovo nije iznimka i nije slučajnost", izjavila je Emily Schaeffer Omer-Man, izvršna direktorica organizacije Global Echo ik naglasila: "Riječ je o sustavu koji su Ujedinjeno Kraljevstvo i EU održavali i odobravali." Organizacija stoga poziva vladu Ujedinjenog Kraljevstva da preispita kontrole uvoza iz Izraela te je najavila pravne korake ako britanska porezna i carinska uprava ne riješi probleme s provjerom.

Istraga je pokazala je da pogrešno označena roba iz naselja čini značajnu i opetovanu komponentu poljoprivredne trgovine između Izraela i Europe posljednjih godina, kako se navodi u izvješću na 400 stranica.

Metode obmanjivanja

Prikrivanjem podrijetla proizvoda iz naselja uvoznicima se omogućuje da traže niže uvozne carine zbog čega voće i povrće s okupiranih područja postaje konkurentnije u europskim trgovinama, dok se istovremeno smanjuju porezni prihodi europskih vlada. Konačni učinak je da europski potrošači i vlade nesvjesno subvencioniraju poljoprivredu u naseljima.

Izvješće je otkrilo da su izraelski izvoznici sustavno koristili pravne rupe ili prijevaru kako bi robu uvezli u Europu pod oznakom "uzgojeno u Izraelu", služeći se trima glavnim tehnikama.

Neki proizvođači navode točnu adresu i poštanski broj naselja, ali svoje proizvode deklariraju kao izraelske. Taj pristup Global Echo naziva "skrivanjem naočigled svima". Takvo zavaravajuće označavanje omogućeno je tehničkim sporazumom između Izraela i EU-a iz 2005. godine, a potiču ga i smjernice izraelske porezne uprave, iako se u njima priznaje da proizvodi iz naselja nemaju pravo na niže carine.

Lažne adrese i miješanje robe

Time se teret otkrivanja i ispravnog oporezivanja robe s okupiranog teritorija prebacuje na granične službenike EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Druga dva pristupa koja su istražena uključuju prijevaru, iako su ih izraelski poduzetnici javno detaljno opisali na sjednici Knesseta 2015. godine.



Tvrtke iz naselja ili navode "lažnu adresu" koja upućuje na proizvodnju unutar priznatih granica Izraela ili "miješaju" robu iz naselja s izraelskim proizvodima za izvoz, često u rashladnim ili pakirnim postrojenjima, te cijelu pošiljku označavaju kao "uzgojeno u Izraelu".

Europske carinske vlasti također su rutinski prihvaćale nevažeće izraelske certifikate o organskoj proizvodnji i zdravlju bilja za proizvode iz naselja iako samo palestinske ili sirijske vlasti mogu certificirati proizvode uzgojene na okupiranom teritoriju.

Pošiljke koje je ispitao Global Echo, a koje predstavljaju mali dio ukupne izraelske poljoprivredne trgovine s Europom, sadržavale su pogrešno označenu robu iz naselja u vrijednosti od 13 milijuna eura, uzgojenu na zemlji oduzetoj Palestincima.

Oduzeta zemlja Palestinaca

Amer Abu Khader (35) nikada nije stupio na tri obiteljske parcele u blizini svoje kuće u selu Ein al-Beida na sjeveru Jordanske doline. Ubrzo nakon Šestodnevnog rata 1967. godine, izraelski doseljenici ogradili su ih i pripojili novom naselju Mehola.

"Imamo sve dokumente koji dokazuju da nam pripada", rekao je Khader, dodajući da su i druge obitelji opljačkali doseljenici iz Mehole, lažno tvrdeći da je zemlja u vlasništvu odsutnih zemljoposjednika kako bi je preuzeli. "Mnogi vlasnici su još živi i žive na tom području, a ipak im je zemlja oduzeta."

Jedna od parcela obitelji Khader sada je dio poljoprivrednih gospodarstava velikog izraelskog uvoznika koji je opskrbljivao tržište Ujedinjenog Kraljevstva, naveo je Global Echo, pozivajući se na dokumente tvrtke i izraelskog ministarstva poljoprivrede.

Europa desetljećima smatra izraelska naselja ilegalnima, a taj je stav ojačan presudom Međunarodnog suda pravde iz 2024. godine da Izrael "što brže okonča svoju okupaciju" Palestine. Međutim, EU nikada nije iskoristila svoju ogromnu ekonomsku moć kako bi "povezala značajne posljedice s tom nezakonitošću", upozorava pravni stručnjak Michael Lynk, autor uvoda u istragu.



Lynk, profesor emeritus prava na kanadskom Sveučilištu Western i bivši posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima, rekao je da nalazi otkrivaju "jaz između europskih načela i ponašanja".

Čak i kada je Europa primjenjivala vlastita trgovinska pravila, izraelske državne subvencije umanjivale su njihov utjecaj na gospodarstvo naselja. Kada je izvoznicima proizvoda uzgojenih na okupiranim teritorijima zabranjeno tražiti povlaštene carine u Europi, oni mogu dobiti naknadu iz tajnog fonda.

Brisanje Zelene linije

Opseg gospodarstva u naseljima zamagljen je izraelskom odlučnošću da spriječi bilo kakvu ekonomsku ili političku razliku između građana i tvrtki na okupiranom teritoriju i onih unutar njegovih priznatih granica.

Izraelski čelnici bili su eksplicitni o ulozi farmi u naseljima u širenju kontrole nad okupiranom Palestinom. "Brišemo Zelenu liniju poljoprivredom u Judeji i Samariji (okupiranoj Zapadnoj obali)", objavio je izraelski ministar financija Bezalel Smotrich na X-u 2024. godine.

Zelena linija je granica primirja iz 1949., nekada smatrana potencijalnim temeljem za granicu Izraela s budućom palestinskom državom.

Izraelske subvencije za sve, od vode do prijevoza, podupiru ekonomsku održivost mnogih naselja. Jedna američka imigrantica u Izrael nedavno je za novine Haaretz izjavila da se preselila na Zapadnu obalu "kako bi upravljala svojim troškovima".

Potpora izraelskoj poljoprivredi na okupiranim teritorijima praćena je napadima i ograničenjima koja potkopavaju palestinske poljoprivrednike, što uključuje uskraćivanje pristupa vodi, ograničavanje kretanja i nasilne napade, a sve je eskaliralo od napada Hamasa 7. listopada 2023.